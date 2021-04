Mušović: Ett drömliv att kämpa för - men med tårar och ångest

Du får springa runt med lagkamrater, jaga efter gemensamma mål och vinna titlar tillsammans. Magiska förutsättningar både på och utanför fotbollsplanen. Coola och flashiga bilder på sociala medier läggs ut, som tyder på att du har kul och njuter. Du gör det du älskar på heltid och även om det benämns som "arbete", så är det för de flesta fotbollsspelare knappt ett arbete. Du lever din dröm. Du är ett utlandsproffs. Men samtidigt som du lever din absoluta dröm, så gömmer det sig även en mardröm någonstans i bilden. Du är ifrån din familj, det bästa du har i livet. Uppoffringar är en del av proffslivet, vilka ibland gör oerhört ont och som bland all glans och lyx hamnar i skymundan för den utomstående.

Det närmade sig avfärd mot England och Chelsea FC. Jag skulle ta nästa kliv i min karriär för att kunna fortsätta min utveckling och ge mig själv förutsättningarna till att bli riktigt bra. Jag skulle officiellt bli ett utlandsproffs, i en av världens största och bästa klubbar. Jag skulle få leva min dröm. Samtidigt som drömmen närmade sig, började ångesten att smyga fram. Jag närmade mig min mardröm - att behöva skiljas ifrån min familj. De två sista veckorna innan jag satte mig på flygplanet till London var en plåga som präglades av plötsliga gråtattacker vart och varannan dag. Jag ville inte lämna dem. Ångesten var ibland så påtaglig att jag började ifrågasätta ifall det var värt det, att välja utlandsdrömmarna framför närheten till familjen. Jag gav mig själv inget val, som tur var. Det var bara att sätta sig på planet och påbörja nästa kapitel av min karriär, det här var vad jag hade kämpat för och vad jag ville.

För att nå till den absoluta toppnivån krävs det mycket nedlagt arbete och extrem dedikation. Festerna får många gånger skippas, vännerna får bortprioriteras för att ge plats till träning och du behöver anpassa din vardag så att fotbollen alltid gynnas på bästa möjliga sätt. Det är uppoffringar som inte gör ont, det är enkla beslut att ta ifall en verkligen vill ta sin fotbollskarriär hela vägen. Belöningarna är många ifall du når fram, inte minst möjligheten att göra det du älskar med andra människor som älskar det lika mycket och som gjort liknande uppoffringar som en själv. Du får leva ett lyxliv, där du blir bortskämd på olika plan. Medan många kämpar med tråkiga och omotiverande arbete för att få in månadslönen, så trillar din månadslön in utan att du reflekterar över hur du tjänat in lönen.

En del av er som läser sitter säkerligen och förbannar sig över att jag klagar. Med förbannad min sitter du kanske och tänker att du gärna byter ut ditt ”åtta till fem”-arbete med mitt lyxliv. Missförstå mig rätt; jag klagar inte. Jag är inte på något sätt otacksam för det jag har. Tvärtom, jag är tacksam varje dag och det är den tacksamheten som hjälper mig att klara mig utan min familj nära mig just nu. Det är den tacksamhet som gör att jag inte hade bytt ut min vardag mot något annat. Men det är dröm som, likt det mesta, även har en baksida. En baksida som stundtals gör ont och som lämnar ett tillfälligt hål som inga pengar i världen kan fylla.

Att jag njuter av att vara utlandsproffs stämmer. Att jag älskar det jag får lov att göra är sant. Att lönen trillar in obemärkt på kontot utan att jag känner att jag gjort något betungande är även det fakta. Men det är också sant att jag grät floder och hade en stor klump i magen när jag åkte ifrån familjen, att jag målade upp bilder i huvudet på hur mycket jag inte skulle närvara på med mina familjemedlemmar under min tid utomlands. Låt oss även tilläga hur mycket pandemin försvårat situationen att få träffa de jag älskar. Jag lever min största dröm, samtidigt som mardrömmen ständigt påminner en.