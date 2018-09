Ny rapport av Amnesty - obetalda löner till arbetare i Qatar

Qatar är arrangör för VM 2022 och har under en längre tid omgärdats av svarta rubriker med hänvisning till landets syn på mänskliga rättigheter. The Guardian har bland annat rapporterat att gästarbetare utnyttjats likt slavar under byggena av arenorna till mästerskapet, samtidigt som arbetsförhållandena lett till flera dödsfall.

Nu meddelar Amnesty International att minst 78 byggarbetare från Nepal, Indien och Filippinerna inte har fått ut sina löner, en del inte på flera månader och andra inte sedan i februari 2016, skriver TT. Det rör sig i genomsnitt om löner på 17 500 kronor.

Människorättsorganisationen har därför bett den politiska ledningen i Doha att betala ut arbetarnas löner till byggarbetarna, som enligt "kafala-systemet" inte har rätt att lämna varken jobb eller land utan tillstånd från sina chefer.

Nyligen meddelade Sveriges landslagschef Stefan Pettersson att Blågult kan lägga sin januariturné i Qatar nästa år.

- De saker som är, enligt vårt sätt att se det, mindre bra, det pratar vi om, var vi än hamnar om det nu finns de frågorna. Förbundet har ju varit i Qatar för ett par år sedan tillsammans med de övriga nordiska länderna och fört fram de här sakerna. Det är inget man sticker huvudet i sanden kring, sa han till Fotbollskanalen då.

Så här skriver regeringen på sin hemsida om situationen i Qatar,

"Brister kvarstår alltjämt i respekten för de mänskliga rättigheterna inom en rad områden. Framförallt är det avsaknaden av ett demokratiskt system, brister beträffande rättigheterna för utländsk arbetskraft, diskriminering av kvinnor samt frånvaron av ett fungerande civilt samhälle som gör att situationen för mänskliga rättigheter i landet fortsatt är bekymmersam.

Situationen för lågavlönad utländsk arbetskraft, såväl män som kvinnor, har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det gäller särskilt i samband med att Qatar förbereder sig för att arrangera fotbolls VM år 2022".