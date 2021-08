LISTA: Dit kan Lionel Messi flytta: "Det är ingen hemlighet"

Lionel Messis kontrakt med Barcelona löpte ut den 31 juni. Trots det har klubbpresidenten Joan Laporta tidigare uttryckt sin optimism om att det bara är en tidsfråga innan situationen löser sig. Så blev det inte.

La Ligas finansiella regler, där Barcelona fått ett kraftigt reducerat lönetak, omöjliggör i nuläget för Barça att förlänga med Messi. Detta då klubben redan sitter i en tuff ekonomisk situation. Klubben hade behövt sälja spelare för att få ihop det - något Barcelona inte lyckats med.

"Trots att klubben och spelaren har nått en överenskommelse och haft den tydliga intentionen att skriva ett nytt kontrakt i dag, kan detta inte hända på grund av finansiella och strukturella hinder (spanska ligabestämmelser)", skriver Barcelona på sin hemsida.

Nu är det stora frågan - var tar Messi vägen? Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har PSG redan tagit en första kontakt. Samtidigt sitter Manchester City med en Messi-avgudande tränare i Pep Guardiola i kombination med stora ekonomiska muskler. Manchester United? Juventus? MLS? Eller vända hem till Argentina? Här går Fotbollskanalen igenom olika möjligheter.

PSG

Paris-klubben har under flera år desperat jagat Champions League-titeln - utan att lyckas. Samtidigt sitter klubben i en knivig sits där storstjärnan Kylian Mbappé bara har ett år kvar på kontraktet och sägs överväga en Real Madrid-flytt. En värvning av Messi skulle kunna ge PSG andrum - och kanske till och med acceptera att fransmannen lämnar. Sedan tidigare finns Neymar i klubben och det är ingen hemlighet att brassen och Messi trivs bra i varandras sällskap, såväl på som utanför planen. Så sent som den här veckan publicerade Neymar en bild från Ibiza där han, Messi samt PSG-spelarna Angel di Maria, Leandro Paredes och Marco Verratti var med. En slump? Vem vet. Det som talar emot en värvning är att PSG redan plockat in Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi och Georginio Wijnaldum i sommar. Hur ska de klara att komma runt Financial Fair Play-reglementet? Det återstår att se.

Manchester City

I går (torsdag) bekräftade Manchester City att klubben värvat Aston Villa-kaptenen Jack Grealish. I ett klipp via Birmingham-klubbens sociala kanaler bekräftade klubbens vd Christian Purslow att City betalade 100 miljoner pund. Samtidigt uppges de vara ute efter Spurs-anfallaren Harry Kane - som lär gå loss på minst lika mycket. Frågan många undrar över nu är - vad tänker Pep Guardiola? Spanjoren dyrkar Messi sedan tiden i Barcelona och har flera gånger uttryckt sin önskan att få jobba ihop med 34-åringen igen. Är det dags nu? Bernardo Silva och Riyad Mahrez är två spelare som uppgetts vara aktuella att lämna - vilket skulle skapa lite finansiellt utrymme. Likt PSG drömmer City om att ta sin första Champions League-titel. I våras var de nära men föll i finalen mot Chelsea. Med Messi i laget skulle de definitivt vara storfavoriter till att vinna hela turneringen.

Manchester United

Visst, klubben har redan plockat in Jadon Sancho för 800-900 miljoner kronor. Men samtidigt… United är en av få klubbar som faktiskt skulle ha råd att sitta på ett kontrakt i Messi-storlek. Klubben bygger för att återigen kunna utmana i Champions League - och chansen till att få in en spelare som Messi kittlar. Framförallt till en klubb som kanske är bäst i världen på att bygga sitt varumärke globalt. Inte skulle en värvning av den FORNE (konstigt att skriva) Barça-spelaren gör förutsättningarna för klubbens återuppbyggnad mot toppen sämre.

Chelsea

Att Chelsea har pengar vet alla. Klubben uppges i detta nu lagt ett bud på över 1,2 miljarder för Romelu Lukaku - där transferjournalisten Fabrizio Romano menar att en affär är på gång. Samtidigt har klubben rapporterats vara redo att sälja en del spelare, däribland Timo Werner, Hakim Ziyech och Tammy Abraham. Med Thomas Tuchel 3-4-3-uppställning hade argentinaren kunnat få en fri roll i den offensiva trean. Om han hade passat där? Absolut. Samtidigt vill tysken ha hårt arbetande anfallare - så defensivt kanske inte argentinaren är det Tuchel söker.

Juventus

Även om klubbens ekonomiska situation gör det hela väldigt svårgenomförbart måste möjligheten bollas upp. Att Cristiano Ronaldo och Messi skulle spela i samma lag är något hela fotbollsvärlden hade längtat efter att få se. Men hade de både verkligen velat spela tillsammans? Två superstjärnor som absolut vill vara nummer ett i sin klubb… Risken är att det skulle skära sig. Man ska aldrig säga aldrig - men en flytt till Serie A för argentinaren ser ut att vara långt borta.

Varva ner

Vända hem till Argentina? Att avsluta karriären i moderklubben Newells Old Boys är något argentinaren uttryckt sin önskan kring. I alla fall tidigare om åren. Men det känns väl lite tidigt? Nu vann han förvisso Copa América med Argentina, men VM-titeln är det som saknas för att nå samma status som Diego Maradona i hemlandet. Nästa VM-slutspel är i Qatar nästa år och då får man anta att Messi vill vara i sitt livs form för att göra sitt hemland till världsmästare. MLS? Tveksamt. David Beckhams projekt med Inter Miami har börjat allt annat än bra och kanske kan det vara ett framtida alternativ - men inte nu.

Bli kvar i Barcelona

Kraftig reducerat lönetak är anledningen till att parterna skiljs åt - trots att de kommit överens om ett kontrakt. Men är det här verkligen slutet? Det återstår drygt tre veckor av övergångsfönstret. Ponera att klubben säljer Antoine Griezmann, Samuel Umtiti och Miralem Pjanic som det ryktas om. Vips, så finns där ekonomiskt utrymme. Om det är tillräckligt? Oklart. Men att Messis framtid trots allt finns på Camp Nou ska inte uteslutas.