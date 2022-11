Abdihakim Ali om allsvenska intresset - och succésäsongen: "Har varit hänsynslös"

Sandvikens IF var nära att ta steget från ettan till superettan, men Örgryte IS blev till sist för tufft. Öis tappade den totala 3-0-ledningen i kvalet till 3-3 efter tre snabba mål av Sandviken, men fick ändå sista ordet när man avgjorde med 4-3 i returmötet under söndagen.

- Surt. Det känns som att vi ger dem en riktig match under två matcher och i perioder är vi bättre. Det är otroligt trist att stå här när vi känner att vi var så, så nära. Det är bara synd, säger Sandvikens Jabir Abdihakim Ali besviket.

Det kan trots allt bli spel högre upp i divisionerna för anfallsstjärnan. Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta om konkret intresse från klubbar i både allsvenskan och superettan. Efter kvalförlusten öppnar Abdihakim Ali för att lämna Sandviken i vinter.

- Det är klart att jag är sugen på att ta nästa steg, och du vet ju redan att det finns intresse. Jag ska sätta mig ner med de som jag jobbar med och försöka tänka på det lite senare. Det är lite svårt att prata om klubbar som är efter en när vi precis har förlorat, säger 23-åringen.

Är det större chans att du lämnar nu än om ni hade gått upp?

- Jag vet faktiskt inte. Det är en balansgång och allt ska vägas in. Men jag har trivts hos Sandviken hela året, och det hade varit ett av alternativen om vi hade gått upp.

Abdihakim Alis kontrakt sträcker sig över 2023.

Finns det några bud på dig nu?

- Sandviken får … Jag har kontrakt i ett år till och jag vet att det finns bra intresse, men mer än så vill jag inte säga. Sandviken äger ändå frågan i och med att de måste få en peng för att det (en flytt) ska bli av.

Jabir Abdihakim Ali inledde säsongen mestadels på bänken, men ett tränarbyte från Thomas Gabrielsson till Eldar Abdulic satte fart på utvecklingen igen. Det blev till sist hela 22 gjorda mål för den reslige anfallaren, trots att han bara startade i omkring hälften av matcherna.

- Jag började utanför och vi hade en annan tränare som försökte sätta käppar i hjulet för mig. Trots det gjorde jag mål så fort jag fick minuter. När vi fick en ny tränare fick jag fler chanser och jag tog alla. Jag har varit hänsynslös när det gäller att ta chanser.