Bergmark Wiberg tog revansch - sänkte Bois i toppmöte

Östers IF, som tippas gå upp till allsvenskan, tog under onsdagen emot serieledaren Landskrona Bois, som har fått en succéstart på säsongen i superettan. Öster fick samtidigt den här kvällen klara sig utan sin huvudtränare Martin Foyston, som fick rött kort mot Utsiktens BK efter att ha klivit in på planen mot motståndaren Lucas Lima.

Öster hamnade även den här kvällen i underläge, då Landskrona Bois blev tilldelat straff tidigt efter att Ivan Kricak fått bollen på sin ena arm. Flera Öster-spelare protesterade mot domslutet, men till ingen nytta, och David Edvardsson var kylig till 1-0.

Men Öster skulle komma tillbaka.

Vladimir Rodic höll sig i den 26:e minuten framme och mötte ett inlägg på volley till 1-1 på resultattavlan, och några minuter senare var det Östers tur att få straff - efter en duell mellan David Seger och Philip Andersson i straffområdet. Adam Bergmark Wiberg var dock inte speciellt kylig, och sköt utanför mål till 1-1 i paus.

- Vi började inte på ett så bra sätt. Därför släppte vi in ett mål. Vi kom sedan upp i nivå, och gjorde 1-1. Vi kämpade på bra i första halvlek, sa Östers Vladimir Rodic till Max i halvtid.

- Första 15-20 minuterna gjorde vi det bra, rullade och kom igenom. Sista 20 minuterna tog Öster över mer och mer. Det var en tuff halvlek, och framför allt sista 20 minuterna, sa Bois Philip Andersson i samma sändning.

I andra halvlek fick till slut Bergmark Wiberg revansch för sin straffmiss, då han läckert knorrade in bollen i mål till 2-1. Vid den tidpunkten var det bara tre minuter kvar av ordinarie tid, och i slutändan blev fullträffen avgörande till Bois första förlust i år.

Öster vann med 2-1 och är nu på andra plats i superettan. Bois toppar tabellen med två poäng ner till Smålandslaget.

- Det var riktigt skönt, en bra känsla (det avgörande målet), säger Bergmark Wiberg till Max och fortsätter:

- Vi gjorde en otrolig prestation från start till mål. Vi pressade otroligt bra högt upp och försvarade oss bra lågt. Vi släppte samtidigt till få chanser och skapade många chanser. Vi gjorde en riktigt bra match.

Startelvor:

Östers IF: Wallinder - Herdonsson, Adolfsson, Kricak, Bergquist - Seger, Kusu, Söderberg - Johansson, Bergmark Wiberg, Rodic.

Landskrona Bois: Kaddoura - Nilsson, Jonsson, Andersson, Rahmani - Egnell, Edvardsson, Karlsson - Strid, Sachpekidis, Dzabic.