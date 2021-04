Jelecak tror att tiden talar för Akropolis: "Kommer bli bättre allteftersom"

Astrit Ajdarevic (30), Panajotis Dimitriadis (34), Daniel Larsson (31), Erik Figueroa (30) och John Alvbåge (38). Stockholmsklubben Akropolis har plockat in en radda välkända namn i fotbollssverige inför föreningens andra säsong i näst högsta serien någonsin. Men även yngre förmågor som Fredrik Hammar (19), Oscar Pettersson (20) och Alexander Abrahamsson (21).

Fjolåret slutade med en fin femteplats som nykomling, men laget har tappat en del tongivande spelare under vintern. Lagkapten Marcus Haglind-Sangré, målvaktslånet Samuel Brolin, Nicklas Maripuu, Jens Jakobsson, Adhavan Rajamohan och Martin Falkeborn har alla lämnat.

Förra årets huvudtränare Giannis Christopoulos har också försvunnit. Mirza Jelecak, som tränade Sirius ihop med Henrik Rydström säsongen 2019, har ersatt. För Fotbollskanalen berättar Jelecak om förberedelserna inför säsongen och hur mycket han har hunnit sätta sin prägel på laget hittills.

- Ganska mycket. Den delen har gått ganska fort. Sedan finns det saker i arbetssättet som är under ständig utveckling. Det individuella måste in i det kollektiva, de rollerna och individuella uppgifterna måste synka och göra det bättre. Med det sagt har vi haft mycket hack också, där några spelare kommit in sent, säger Jelecak.

Han fortsätter:

- Akropolis 2020 var ett lag som gick in i säsongen med hög kontinuitet på spelarsidan, vilket är viktigt och en framgångsfaktor. När vi gick in i 2021, om jag tittar tillbaka på det, så ser jag ändå fem spelare som man blivit av med som var framstående och inte spelar här längre. De har vi tvingats ersätta på transfermarknaden, så det blir en utmaning i sig. Akropolis har heller inte varit på den här nivån tidigare, förutom i fjol.

Jelecak medger också att laget kanske inte är i toppform redan nu.

- På det har vi haft corona, där vi har tvingats stänga ner verksamheter några dagar, så den biten känner jag har varit jobbigast under försäsongen. De nya spelarna som kommit in har legat lite grann efter fysiskt. Det börjar se bättre ut, men min tro och känsla är att vi kommer bli bättre allteftersom säsongen lider, säger han.

Vad tycker du om ert transferfönster? Ni har plockat in en del rutinerade och erfarna namn i fotbollssverige.

- Ja, det är ganska många nya namn. Astrit (Ajdarevic) har kommit in, vi vet vad han kan. Daniel Larsson likaså, men de kommer också från en bakgrund där de inte spelat speciellt mycket fotboll av olika orsaker. Sedan har vi fått in Alexander Abrahamsson som inte heller spelat fotboll på sistone men har stor potential som jag ser det. Vi har även förstärkt med Erik Figueroa som jag jobbat med tidigare, så jag vet vad han kan. Han har också lite av den bakgrunden att inte ha spelat så mycket under fjolåret och haft en del skador senaste tiden, säger Jelecak och fortsätter:

- Sedan har vi Oscar Pettersson, som var här på lån i fjol men är permanent Akropolis-spelare nu. Vi har fått in Fredrik Hammar också, så vi har både erfarna spelare från allsvenskan och internationellt, men också en del yngre spelare som vi ser har stor potential. Oscar, Fredrik, Abrahamsson… så det är en bra mix tycker jag.

Akropolis tar emot Brage på Grimsta IP i sin säsongspremiär på söndag med start 13:00.