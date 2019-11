Kval till superettan en bonus för Bois: "Ärligt talat hade jag inte förväntat mig det här"

Trots en ekonomi körd i botten inledde Landskrona BoIS 2018 års superetta på ett fint sätt. Men sedan kom raset och när den sista omgången var spelad stod det klart att BoIS slutade sist i superettan.

Inför 2019 års säsong i division 1 gjorde klubben klart med Billy Magnusson som ny huvudtränare. Magnusson återvände därmed till de svartvita efter två års frånvaro från klubben. Om BoIS-tränaren trodde att klubben skulle kvala upp till superettan det här året? Inte då.

- Någonstans är man en tävlingsmänniska och vill vinna allt, men man måste vara realist också. Jag känner klubben sen innan, både som spelare och tränare, och för mig är det viktigt att man hade en tydlig idé över hur man ska jobba. Där var klubben väldigt tydliga från dag ett att vi ska bygga något långsiktigt, som klarar av det ekonomiska läget, säger han och fortsätter:

- Min och gruppens målsättning var att vi ville bli topp åtta, men vi kände också att det var en rätt tuff målsättning utifrån att vi var så många nya. Där någonstans satte vi målsättningen. Sen att vi blev tvåa och har 16 raka utan förlust, det kan jag ärligt talat säga att jag inte hade förväntat mig. Men jag är ruskigt glad och det är killarna som ska ha cred.

Och nu väntar Öster i kvalet.

- Tittar man sportsligt, av det jag har sett i superettan, ser Öster just nu ut som jag trodde att de skulle se ut tidigare under säsongen. Det är ett starkt lag, de var topptippade, men det ser bra ut just nu. De har gjort mycket mål på slutet nu också vilket de har haft stora problem med tidigare under säsongen.

Ni var klart för kval ett par omgångar innan serien avslutades, fanns det någon önskemotståndare från er sida?

- Nej, det kan jag inte säga. Det har varit så många lag inblandade, jag hade inga direkt önskemotståndare eller mardrömsmotståndare. Det enda man kan säga är att nu har man gått igenom Östers senaste matcher och det är ett formtoppat lag med en erfaren trupp. Det blir en fin utmaning för oss.

Hur är statusen i truppen inför dubbelmötet?

- Alla är tillgängliga och även vi har en väldigt bra form. Vi har varit obesegrade hela hösten och känner oss trygga med det vi gör. Vi kommer lägga mycket fokus på vårt egna, vilket vi hade gjort oavsett motstånd. Tro på den idén vi har som har varit väldigt framgångsrik. Det finns ingen anledning att ändra på något där, utan vi kommer jobba stenhårt utifrån att prestera de två bästa prestationerna som avslutning på en fin säsong.

Vad är det som gör att BoIS nu kan ta sig tillbaka till superettan?

- Jag skulle vilja säga att vi har gjort en jätteresa. Klubben åkte ur superettan rätt så tydligt och sen kom jag och Max Mölder in som tränare. Vi bytte ut stora delar av truppen, det blev en tydlig satsning på egna spelare, unga spelare, spelare från lägre divisioner.

- För varje vecka vi har jobbat tillsammans har vi blivit bättre och bättre och vi är väldigt nöjda med valet av karaktärer och spelare vi gjorde i december/januari månad. De har utvecklats mycket både som individer och som grupp. Vi har gnuggat vidare och blivit bättre och bättre. Tiden talar för oss, så länge vi jobbar som vi gör.

Vad talar för att ni tar er tillbaka?

- Någonstans, även om det är två klassiska klubbar, så måste jag säga att de snackade om allsvenskan och vi ville bygga något och stanna kvar. Våra killar och hela klubben mår väldigt bra. Vi ska ut och göra vår sak och sen får vi se hur långt vi har kommit i utvecklingen, om vi kan mäta oss mot ett sånt lag som Öster, men det är väl det som talar för oss. Vi känner någonstans att detta är en bonus för oss men nu ska vi tävla om det på allvar. Det är en rätt så skön känsla att gå in i kvalet.

Vad skulle det betyda för Landskrona om ni studsar tillbaka direkt?

- På sikt har vi sagt, och det är inget vi hymlar med, att vi ska vara tillbaka i svensk elitfotboll. Där tycker vi Landskrona ska vara också. Men då ska vi också ha en bra akademi, som vi tidigare haft men som vi inte haft nu, och dessutom ha mycket egna spelare och så. Om vi gör det redan år ett skapar det en ekonomisk situation som vi inte hade räknat med. Det hade varit en skön bonus att få. Och hela stan, det är en fotbollsstad, jag tror det hade betytt väldigt mycket för staden.

Med tanke på det nya tv-avtalet som väntar så hade en plats i superettan varit ett välkommet tillskott i kassan för er del?

- Så är det, samtidigt har vi, med allt som varit och alla skulder, räknat med division 1 i minst ett år till. För oss är det bara en ruskig bonus, klarar vi inte det i år så får man inte påverkas i sättet hur vi jobbar. Utan vi har hela tiden räknat med att vi ska vara minst ett år till i divison 1. Men vi är gärna i superettan, det är vi.

Landskrona spelar i dag, torsdag, den första kvalmatchen hemma mot Öster. Returmatchen spelas nu på söndag i Växjö.