Superettan-klubb utreds av SvFF - gjorde affär med Kian Karam

I november förra året publicerade Fotbollskanalen en granskning om Kian Karam. Han säger sig vara scout men har också agerat som agent på den svenska marknaden, trots att han inte är en registrerad förmedlare hos Svenska Fotbollförbundet. Förbundets regelverk kräver registrering och den klubb eller spelare som låter sig biträdas av en förmedlare som inte är godkänd av SvFF riskerar att straffas för det.

Fotbollskanalens granskning, som bland annat kunde peka på flera specifika spelare som företrätts av Karam efter det att SvFF införde krav om registrering för förmedlare, ledde till att förbundet valde att inleda en utredning för att se vilka spelare och klubbar som jobbat med Karam.

- Vi kommer titta närmare på det här, det kommer vi absolut göra, sa förbundsjuristen Tobias Tibell då.

Utredningen pågår och nu kan Fotbollskanalen berätta att förbundet ser över en specifik affär som genomfördes förra året, där man misstänker att ett eventuellt regelbrott skett.

I förra veckan publicerade nämligen Svenska Fotbollförbundet sin årliga sammanställning över förmedlararvoden som klubbar och spelare i Sverige betalat ut under 2019, och i den finns information som fått förbundet att reagera. Östers IF, som spelar i superettan, har nämligen uppgett att man betalade ut 25 800 kronor till Nordic Scouting AB, Kian Karams bolag, i agentarvode under fjolåret.

”Vi håller för närvarande på och utreder det aktuella fallet där förmedlarersättning har betalats ut till Nordic Scouting AB av Östers IF och vi kan därför inte svara på några närmare frågor gällande just det i dagsläget”, skriver Johan Claesson, integrity officer hos SvFF, i ett mejl till Fotbollskanalen.

SvFF samlar in information om affärer som agenter varit delaktiga i genom de avtal som parterna skickar in i samband med en affär men också genom att klubbar, inför publiceringen av den nämnda sammanställningen varje vår, rapporterar in vad de betalat ut till agenter.

”Det här är ny information som kom oss till känna i samband med att förmedlarlistan sammanställdes i förra veckan (vilket också är ett av syftena med listan) och vi har alltså inte suttit på den här informationen sedan tidigare”, skriver Claesson.

Förbundet vill inte uppge vilken affär det är som ärendet rör. SvFF har i sina årsrapporter valt att inte publicera uppgifter om varje enskild affär som agenter varit en del av, till skillnad från det norska och danska förbundet, och nöjer sig med att sammanställa vilka belopp som klubbarna betalat ut till olika agenter/agenturer.

Att agera som agent utan att vara registrerad hos Svenska Fotbollförbundet strider mot förbundets regelverk, men det är inte agenten själv som straffas om disciplinnämnden slår fast att ett regelbrott begåtts. Det är i sådana fall den spelare eller klubb som representerats av personen som förbundet agerar mot. Agenten skulle slippa undan straff eftersom den inte omfattas av regelverket så länge den inte är registrerad hos förbundet. En fällande dom skulle dock innebära att agentens chanser till att bli godkänd av SvFF om den i framtiden ansöker om att bli en registrerad förmedlare minskar.

Om den aktuella utredningen leder fram till att SvFF anser att Öster brutit mot regelverket kommer en anmälan till förbundets disciplinnämnd att upprättas. Då riskerar klubben att straffas. Gissningsvis med böter. När Helsingborgs IF lånade in Kundai Benyu från Celtic i februari förra året tog man hjälp av en agent som inte var registrerad hos SvFF och straffades med böter på 25 000 kronor.

”Vad gäller storleken på böterna bör hänsyn tas till serietillhöriget och till de ekonomiska villkoren för de inblandade”, skrev disciplinnämnden i sitt beslut då.

Kian Karam har varit verksam som agent i Norge under flera år. Under 2018 var han delaktig i tio stycken affärer med andra norska lag, visar den förmedlarrapport som det norska fotbollsförbundet släppte förra våren. Men svensken var delaktig i övergångarna utan att vara en registrerad förmedlare hos det norska förbundet, trots att regelverket egentligen kräver det. Den 26 april förra året tog dock Fotbollskanalen kontakt med Karam för första gången för att ställa frågor om hans affärer med Rosenborg och samma dag, efter att samtalet ägt rum, hörde svensken av sig till det norska förbundet för att registrera sig som agent. Sedan dess har Karam stått listad som en av de registrerade förmedlarna i Norge på förbundets hemsida.

”Karam anser sig nog vara (och det antagligen med rätta) primärt en scout. Men det råder liten tvekan om att han i sitt arbete i vissa fall utför uppgifter som också faller inom ramen för det som definieras som förmedlar-aktivitet. Vi antar att hans registrering är ett erkännande av det”, har Kristian Skjennum, som jobbar på övergångsavdelningen hos norska fotbollsförbundet, tidigare skrivit i ett mejl.

I den nya förmedlarrapporten från Norge, som rör 2019, står Karam skriven som agent på tre affärer.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Fredrik Gustafson, som fram till nyligen var sportsligt ansvarig i Östers styrelse. Han meddelar att han lämnat sin plats i styrelsen och hänvisar frågor till ordföranden Jonas Karlsson.

I ett mejl skriver Karlsson följande till Fotbollskanalen:

"Nordic Scouting AB har inte haft några förmedlingsuppdrag för Östers IF. Det arvode om 25 800 kronor inklusive moms som utbetalats avser ersättning för genomfört scoutinguppdrag. Tyvärr har ersättningen felaktigt rapporterats som förmedlingsersättning. Vi har meddelat SvFF detta".

Fotbollskanalen har sökt Kian Karam men utan framgång.