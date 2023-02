Ahl Holmström talar ut efter "förbjudna" flytten: "Förstår att folk reagerar - men har inte mördat någon"

Den 13 november var Örgryte IS inte långt från degradering till division ett när Sandvikens IF hade hämtat i kapp 3-0 till 3-3 i dubbelkvalmötet. Men sent i den andra halvleken i returmatchen återtog Öis ledningen genom Alexander Ahl Holmström - som räddade sitt lag från att åka ur superettan.

Men totalt sett var säsongen 2022 en tung sådan för Ahl Holmström, som bara noterades för tre mål i superettan. Den 20 januari stod det klart att Ahl Holmström lämnar Öis för Göteborgsrivalen Gais.

- Det är såklart en känslig flytt jag gör. Men situationen har varit som den har varit och man måste utvärdera. Nu känns det bra att vara här och jag har bara positivt att säga om mina intryck hittills, säger 23-åringen till Fotbollskanalen.

Det blev bara en säsong i Öis - och anfallaren beskriver att det fanns flera orsaker till flytten.

- Speltiden är aldrig garanterad, så är det ju. Men man får se utifrån hur ett lag är byggt, vad som behövs och inte. Alla aspekter. Då kändes Gais bättre för mig. Det är inte heller så att jag kommer till Gais bara för att jag ska ha speltid, utan jag är här för att prestera och ska förtjäna att spela. Men jag är tacksam för att vara här och ska ge allt jag kan.

Upplevde du att rollen i truppen som Gais erbjöd passade dig bättre?

- Ja. När jag pratade med "Fidde" (Fredrik Holmberg, tränare) så hade vi ett bra snack om hur man ville använda mig som spelare. För mig klickade det väldigt bra och utifrån det fick jag sätta allt tillsammans och då var magkänslan väldigt bra för Gais.

Men Alexander Ahl Holmströms övergång till Gais var inte helt friktionsfri. Den "förbjudna flytten" har rört upp starka känslor bland supportrar. Något huvudpersonen själv har förståelse för.

- Det är klart att folk reagerar, men så är det alltid. Folk tycker och tänker och det är en del av det. Jag förstår att folk reagerar och folk får reagera hur de vill, men för mig är det viktigaste hur min fotboll blir. Man spelar inte fotboll hela livet, så man får ta det som man känner är bäst för en just nu, säger Ahl Holmström och lägger till:

- Med all respekt för alla andra så var det det jag utvärderade, och sedan får folk tänka vad de vill. Jag har ju inte mördat någon.

Har du nåtts av reaktionerna via sociala medier?

- Det får stå för dem. Det är ingen som har kommit fram till mig personligen och sagt något. Det är det jag tycker är viktigt: Om det är någonting, så kom fram till mig och säg det "face to face". Men om folk skriver saker så är det upp till dem.

I cuppremiären mot IFK Norrköping fick Ahl Holmström omgående förtroendet från start. Själv tror 23-åringen att han kan uppnå en succésäsong hos superettan-nykomlingarna.

- Jag vill bidra med det jag är bra på och bidra i det spelsättet som Gais vill spela. Det är ett nytt spel för mig i presspel och liknande, så man får anpassa sig. Men när det väl sitter och jag får ut mina kvaliteter så vet jag att jag kommer göra det bästa för Gais. Det kommer bli bra.