Gais-tränarens kaxiga svar till Eriksson: "Kanske är hans största match i karriären?"

Att det råder fotbollsfeber i Göteborg går inte att ta miste på. I jakten på en kvartsfinal i svenska cupen ställs Gais och IFK Göteborg mot varandra i ett uppeldat derby. På bara några dagar tog biljetterna till matchen slut - och även mellan spelare och ledare i de båda lagen är stämningen laddad.

IFK Göteborgs Sebastian Eriksson passade på att pika Gais-truppen inför mötet och menade att många kommer få spela sitt livs match.

- Det kanske kommer vara karriärens match för många av dem i Gais, sa Eriksson till Fotbollskanalen.

När Gais huvudtränare Fredrik Holmberg får höra vad Blåvitts mittfältareveteran har sagt är han inte sen med att hugga tillbaka.

ANNONS

- Det har jag inte ens tänkt på, att en försäsongsmatch i februari ska kunna vara karriärens största match. Men det kanske är hans största match i karriären? säger Holmberg följt av ett skratt.

- Jag tänker mer på hur vi ska bli bättre - och då är det bra för oss att möta bra fotbollslag. Men det är naturligtvis en häftig upplevelse för alla gaisare med den inramning och alla gaisare på plats, menar tränaren.

Blir det en annan motivation att spela en sådan här match?

- Den här tiden på året, definitivt. Det blir inte svårt att tända till till den här matchen. Jag förstår att det är en jäkla rolig match och allting. Vi ska gå ut och njuta, men inte heller ryckas med så att vi glömmer av vad det faktiskt är vi ska göra.

Är det snarare det - att du behöver tagga ner dina spelare lite?

ANNONS - Ja, komma ihåg vad vi jobbar med och vad vi ska bli bättre på. Snarare det än att låta känslorna ta över för mycket. Det tror jag kommer vara jätteviktigt på söndag. Det är snarare åt det hållet än att vi behöver tagga i gång spelarna något extra - det tror jag inte. Tändvätska finns! avslutar Fredrik Holmberg.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais i svenska cupen sänds på C More och C More Fotboll med avsparkstid 13.00, söndag.