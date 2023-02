Thern fast på bänken i premiären - men vill inte ställa sig in på en mindre roll: "Inget jag är tillfreds med"

Det var för en månad sedan som GP rapporterade att Simon Therns sejour i IFK Göteborg kan vara på väg mot sitt slut. Enligt tidningen var parterna i dialog om framtiden och villiga att gå skilda vägar, men strax därefter dementerade Thern själv uppgifterna.

- Det är inget som ligger på bordet, sa 30-åringen till Fotbollskanalen då.

En månad senare har någon flytt inte blivit av för Simon Thern, men i premiären av svenska cupen mot Utsiktens BK blev mittfältaren bänkad. Blåvitt vann till sist med 3-2, men Thern fick följa hela matchen från sidan. Något inhopp blev det aldrig.

- Jag känner att jag inte kan göra mer än att kämpa på och göra så gott jag kan under veckorna. Sedan är det “Micke” (Mikael Stahre) som väljer. Sedan, att inte spela någonting över huvud taget, är inte superroligt och inget jag är tillfreds med, säger Thern till Fotbollskanalen.

Tidigare under försäsongen hade Simon Thern vissa problem med ena knäet, men det är inte en anledning till att det inte blev något spel i måndags.

- Jag är absolut helt återställd. Jag har haft lite problem. Vi tränade ju i december när det var ismatta, så då fick jag en överbelastning i knäet.

Är du på något sätt inställd på att det kan bli en mindre roll för dig i år med tanke på konkurrenssituationen som råder?

- Jag brukar säga att jag har spelat en hel karriär med konkurrens, så på så sätt är det inget konstigt. Sedan har jag i princip varit ordinarie på alla platser jag har varit på, så skulle det blir så att man inte är det i år - då får man ställa sig in på det och fundera på vad som är rätt.

Har du haft något snack med Mikael Stahre om att din roll skulle förändras?

- Nej, det har han inte sagt något om.

I fjol startade Thern merparten av matcherna på det centrala mittfältet. I premiären var det i stället nyförvärvet Elias Hagen som fick förtroendet från start bredvid Gustav Svensson. Och trots att Amir Al-Ammari har gått på lån till Halmstads BK är mittfältsnumerären fortsatt stor i IFK Göteborg.

- Det är ju fler spelare. Sedan kom ju Amir (Al-Ammari) ändå in som ett meriterat nyförvärv i fjol, men är ju inte kvar. Det har också kommit in en del unga spelare, så det är klart att det är väldigt befolkat där. Men nu kan det säkert vara lite flexibelt, att man spelar på olika sätt också. Det behöver inte alltid vara en rak “tia”, så då blir det lite mer plats. Men just nu finns det inte så många platser, konstaterar Simon Thern.