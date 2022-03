AIK-tränaren: "Vi och 300 gnagare mot rubbet - jävligt roligt"

Ett sent baklängesmål mot Örebro i sista gruppspelsmatchen gjorde att AIK tappade hemmaplansfördelen i lottningen av svenska cupens kvartsfinaler. Resultatet? Man lottades mot regerande svenska mästaren Malmö FF, som man ska möta på Malmö IP under måndagskvällen.

3300 biljetter har släppts till matchen, varav 300 till bortasektionen. Anledningen till att matchen inte spelas på Eleda stadion är att gräsmattan på den ordinarie hemmaarenan inte bedöms som tillräckligt bra.

Men trots den tuffa lottningen och den annorlunda atmosfären som väntar försöker AIK:s tränare Bartosz Grzelak se de positiva delarna med att ställas mot MFF i kvartsfinalen.

ANNONS

- Bra på det sättet att vi inte fått de där toppmatcherna under försäsongen, eftersom vi inte kom i väg på vårt träningsläger (till Portugal). Vi behöver det för att testa vad vi kan. Nu får vi göra det mot svenska mästaren, säger Grzelak och fortsätter:

- Det blir en underbar utmaning att få möta Malmö och att göra det på bortaplan. Det är lite vi mot alla där, plus 300 gnagare.

Han vill inte tänka i banorna att det är tuffast möjliga lottning.

- I cupspel - ska du önska dig ett lätt motstånd för att sen möta Malmö i semifinalen istället? Då tar vi Malmö direkt och så får vi se vad vi kan. Det blir vi och 300 gnagare mot rubbet, det ska bli jävligt roligt.

- Sen är det väldigt tråkigt för supportrarna när det blir en vardagsmatch, säger AIK-tränaren.

AIK-yttern Zachary Elbouzedi är inne på samma linje som sin coach.

ANNONS

- Om vi vill vinna cupen så måste vi troligtvis slå Malmö någon gång. Så då kan vi lika gärna möta Malmö nu och se vad som händer. Vi är AIK och vi har ingen rädsla för något lag. Det känns bara spännande, säger Elbouzedi.

- Och även om vi bara har 300 supportrar på plats så vet jag att de kommer vara högljudda ändå, säger irländaren.

C More sänder MFF-AIK, som har avspark klockan 19.00 under måndagen.