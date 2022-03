Intensiv Milojevic och tjafs om domslut - därför är MFF:s träningar så heta: "Det är på liv och död"

Känslorna fortsatte vara starka under uppladdningen till AIK-matchen. Under ett spelmoment förra veckan avbröt den assisterande tränaren Jeffrey Aubynn tvålagsspelet med anledning av det återkommande gnället på hans domarinsats. Aubynn förklarade för spelarna hur trött han var på kommentarer och varnade att han "inte skulle vara lika trevlig nästa gång".

Så om folk tror att ni ska vara mätta efter två raka SM-guld - det är bara att lägga ner det snacket, eller? - Ja, jag tycker att det bara är att lägga ner det snacket. Nu framförallt fokuserar vi i morgon (läs i dag) på kvartsfinalen i cupen. Vi vill vinna cupen, det är dags för Malmö FF, det är något vi fokuserar på nu. Sedan vill vi så klart vinna allsvenskan igen och gå ut i Europa. Jag tror också det är bra när det kommer in lite nya spelare. Många pratar om att vi har tappat lite spelare från förra året, men det är normalt i ett fotbollslag. Speciellt när det går bra för ett fotbollslag också så tappar man en del spelare och får in lite nya. Även andra som kanske inte spelade så mycket förra året kan få en större roll i år. Det är klart att de spelarna är extra hungriga på att visa upp sig. Jag tror inte det är några problem alls, och jag känner mig själv väldigt hungrig och motiverad. Det kan nog bli ett riktigt bra år i år.

