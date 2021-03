Billborn om sitt "risiga" AIK-facit - och varför han tror på rivalen i år: "Det är inga Kings Cup-lirare de har..."

Under söndagen ställs Hammarby mot AIK på hemmaplan i svenska cupens gruppspel. Matchen avgör vilket lag som går vidare till kvartsfinal. I och med att Bajen har bättre målskillnad än rivalen räcker det med kryss för att de grönvita ska vinna gruppen.

Men Hammarbys tränare Stefan Billborn tror inte att läget i gruppen kommer påverka matchbilden något nämnvärt.

- Jag tror inte det kommer ha någon effekt på matchbilden förrän kanske sista kvarten. Vi har inte den karaktären på vårt lag eller den spelstilen som gör att vi kan gå in och spela på ett kryss. Och jag tror inte de kommer spela mer ”safe” och vänta till slutet. Jag tror det kommer vara en ganska öppen match, säger Billborn.

- Men är det så att saker och ting kan ändras på ett mål den sista kvarten, då kan det nog få effekt. Det vore konstigt annars.

Senast Hammarby mötte AIK på hemmaplan var i allsvenskan i juni i fjol. Då föll laget med 2-0 - och efter matchen var flera spelare kritiska till den taktiska ingången i matchen. Bajen blev lågt stående och pressade inte högt så som de vanligtvis gör.

- De spelade man mot man över hela planen och vi missade öppet mål tidigt i andra halvlek, och så slängde de ett inkast på halva plan som vi sket i att försvara på, säger Stefan Billborn nu.

Billborn medger att han har "risig statistik mot AIK" (se faktarutan nedan), men vill gärna bryta ner matcherna och se på dem en och en.

- 2018 var det väldigt avvaktande hemma. Då var vi ganska bra. De ville ju inte ens anfalla i den matchen. Jag tror vi ledde med nio poäng inför den omgången och de ville absolut inte förlora. Då krokade ”Jille” (Jiloan Hamad) i en spelare och så blåste domaren straff.

- Den andra matchen, på Friends, det året tycker jag att vi var jäkligt bra. Vi hade en boll inne, och sen räddade Per Karlsson en boll på mållinjen på övertid. Jag har lite svårt att se att det var vår taktik som var fel de två matcherna.

Billborn fortsätter:

- 2019 var vi fruktansvärt dåliga. Då var det tysta minuter i början och de blåste bara över oss inledningsvis. Vi hade en backlinje som var ihoptejpad… det var väl (Mats) Solheim och (Kossounou) Odilon som lirade mittbackar. Sebastian Larsson fick komma fri från halva plan. Det hade han ju inte gjort sen han var 13 år.

- Sen hade vi en match här hemma då vi vann, där vi egentligen spelade på avslut på varenda boll vi fick. Vi skapade jättemånga dåliga målchanser och vann på det.

I fjol blev det två förluster. Ovan nämnda derby, i omgång tre, blev speciellt.

- Då kände väl vi oss ganska bra men de hade en fullständig krisstämpel på sig redan. Det var 0-0 i paus och sen missade (Alexander) Kacaniklic öppet mål från tre meter. Sen gjorde de 1-0 och fick energi av det. Det är klart att man kan titta på den…

- I bortamatchen tror jag aldrig vi varit så dominanta spelmässigt mot AIK som vi var innan deras 1-0-mål. Men vi skapade ingenting. Det finns mycket som var bra med den matchen men också fruktansvärt mycket som var dåligt. Vi skapade ingenting och till slut bara straffade de oss.

Svider ert AIK-facit för dig?

- Nej. De har gjort det mycket bättre än oss men jag som tränare tittar ju på hur matcherna ser ut en och en och då tror jag att det kan finnas förklaringar till varför det blivit som det blivit. Sen ska man ha med sig att de alltid varit ett topplag.

- Jag vet inte exakt, men de var väl typ allsvenskans bästa lag de sista tio omgångarna förra året. Det är ett jättebra lag. Jag förstår inte varför folk snackar ner AIK. Är man allsvenskans bästa lag de sista tio omgångarna borde man gå in i den nya säsongen som en av favoriterna, kan jag tycka.

Billborn fortsätter:

- De är bra. De har kvalitet. De har två riktiga A-landslagsspelare. Det är inga Kings Cup-lirare eller spelare som varit med på någon januariturné. Det är två riktiga A-landslagsspelare plus Per Karlsson, Henok Goitom och så vidare. De har ett bra lag. Men vi har också det.

Du räknar med AIK i år?

- Ja, absolut. Det är bara att titta på vad de har för lag. Jag förstår inte hur man kan göra något annat (än att räkna med AIK).

Billborn upplever att det finns mycket större förväntningar på Hammarby jämfört med AIK inför den nya säsongen.

- Det är ju lite konstigt. Men jag vet inte. Efter den säsongen som de hade i fjol tror jag de tycker att det är ganska skönt att andas ut. Men de är nog ganska medvetna om att de är bra. Jag tror inte de tvivlar på det, men jag tror inte de har något problem med att de inte är uppsnackade.

Om Hammarby vinner mot AIK ser man ut att få hemmaplansfördel i kvartsfinal. Men så långt tänker inte Billborn inför derbyt.

- Jag vill bara vinna den här jävla matchen. Det är det enda som är viktigt.

- Men det ska bli kul. Det blir ju inte samma nerv som om det hade varit publik här, men det kommer ändå bli en nerv.

FOTNOT: Kings Cup är en träningsturnering för landslag i Thailand som Sverige deltagit i under sitt årliga januariläger med spelare från främst allsvenskan och de nordiska ligorna.

Hammarby-AIK har avspark klockan 13.00 under söndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.