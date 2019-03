FEM SPANINGAR: "Gick inte att känna igen Bajen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Det bästa laget vann

Det var ingen bra match. Inget av lagen imponerade. Det var inget skönspel. Det var två defensivt bra lag, men som båda saknade kreativitet och skicklighet framåt. Framför allt var Hammarby oerhört svagt framåt och skapade inte en enda het chans.

Kreativa spelare som Alexander Kacaniklic och Darijan Bojanic visade ingenting utan såg ut att vara förvånade över att matchen var så aggressiv och att man inte fick så mycket tid på sig innan det small.

I den första halvleken gick det inte alls att känna igen Bajen utan det var mest långa bollar men man lyckades inte få fast bollen utan hade väldigt korta anfall. Det blev lite bättre i andra halvlek när Vladimir Rodic kom in. Han tog sig framåt och hotade, men saknade skicklighet i de avgörande lägena.

Då var Djurgården bättre, framför allt tyngre. Mycket tack vare att Fredrik Ulvestad, Kevin Walker och Jesper Karlström vann mittfältskampen. Walker drog sig ofta ut mot en kant och blev en fri spelare att passa, något Bajen hade väldigt svårt att hitta en lösning på och det gjorde att man fick jaga mycket boll.

Det var en aggressiv match med mycket kamp. Det behärskade Djurgården bäst. En fysisk match med bra försvarsspel men där båda lagen hade problem med offensiven.

När lagen fick tag på bollen så blev det ofta stress och spelarna såg trötta ut redan efter 65 minuter. Chanserna uteblev och spelarna såg ut att vara för trötta för att slå ut varandra. I förlängningen såg det ibland komiskt ut i hur slitna spelarna var.



Matchen gick till straffar och även där var Djurgården lite bättre.



Vem ryker när Astrit kommer in?

Med en kreatör som Astrit Ajdarevic in i laget så ser Djurgården bra ut. Det var den typen av spelare som saknades mot Hammarby, som kunde göra det avgörande. Så med Ajdarevic in är frågan vem som ryker från startelvan?

Gissningsvis blir det någon från den centrala trion Fredrik Ulvestad, Kevin Walker, Jesper Karlström. Alla tre var bra mot Hammarby och vann mittfältskampen, men ingen stack ut mer än en andre eller tredje, och om man ska jämföra så är alla tre jämna. Ajdarevic trivs väl bäst i den offensiva rollen på mittfältet, den som Walker haft i de senaste matcherna. Samtidigt kan Walker även spela som sittande, och han har ett fint vapen i sin fot som har legat bakom flera mål i år. Så det blir intressant att se hur Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf gör.

Inte jättetråkigt för Häcken

Ork och fysik kommer att bli viktigt mot ett Häcken som har mycket offensiv kvalitet med fart, teknik och skicklighet. Därför lär Andreas Alm och hans spelare vara nöjda med att Djurgården fick en lång och jobbig match med förlängning och straffar. Spelarna såg väldigt trötta ut i slutet av matchen och har nu en vecka på sig att återhämta sig och hitta kvicka huvuden och fötter. Fördel Häcken i att det att man fick en enklare resa i sin kvartsfinal.

Odilon kan bli Bajens nästa stora försäljning

Kouakou Odilon är inte en färdig mittback och måste bli jämnare, men för att vara 18 år är han väldigt bra och det syns att det finns kapacitet för att bli en stor försäljning. Han har ett fint spel i sig och för att bara vara 18 år är fysisk, teknik och spelförståelse bra. Mot Djurgården var han bra i presspelet och uppspelen, och hade full koll på Mohammed Buya Turay. Fint värvat av Hammarby.

Hinner Chilufya tillbaka till semifinalen?

I den första halvleken tvingades den kvicke yttern Edward Chilufya utgå efter en smäll i duell med Kouakou Odilon. Han bandagerades hårt runt låret, och det är bara för Djurgården att hoppas att han hinner bli spelklar till nästa helg. Han har varit bra i cupen och hans fart lär behövas mot Häcken.