TV: Hyllningen till Djurgårdens nye keeper: "En demon på straffar"

STOCKHOLM. Första derbyt - då blev Per Kristian Bråtveit hjälte för Djurgården.

Nu hyllas han efter straffläggningen mot Hammarby.

- Han verkar vara en demon på straffar, säger lagkamraten Kevin Walker till C More.