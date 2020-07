FEM SPANINGAR: "Poyas revansch - och ett cupspöke som hånler åt MFF"

De oväntade matchhjältarna

Patrik Karlsson Lagemyr var borta ur matchbilden under stora delar av matchen. Men när det gällde som mest var 23-åringen iskall och placerade in kvitteringen, sedan Malmö haft total kontroll efter Ola Toivonens ledningsmål strax innan halvtid. "Paka" som kommit tillbaka efter en allvarlig knäskada förra sommaren. Tillbaka var också Alexander Farnerud efter en månads frånvaro. Landskrona-produkten kom in sent och höll sig framme på Karlsson Lagemyrs framspelning strax efter att förlängningen kommit igång. Oväntade matchhjältar sett till hur det utvecklades i matchen.

Bjärsmyr vann duellen mot Kiese Thelin

IFK Göteborg har också en spelare som kommer bli väldigt nyttig. Hemvändaren Mattias Bjärsmyr vann idag duellen mot MFF:s center Isaac Kiese Thelin, en av allsvenskans absolut bästa och formstarkaste anfallare. Kiese Thelin har ofta kunnat mala ner motståndarförsvararna i slutet av matcherna, men mot Bjärsmyr gick det inte. Kiese Thelin missade dessutom ett öppet läge att kvittera tidigt i förlängningen. Bredvid Bjärsmyr höll också Jakob Johansson ställningarna. Han som gjorde sin första 90-minutare i söndags på mer än ett år stod pall i 120 minuter den här gången.

Poya Asbaghis revansch

Det har stundtals varit en väldigt frustrerande säsong för IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi. Spelet har sett lovande och bra ut under perioder men det har varit poängtapp efter poängtapp i allsvenskan. Cupvinsten är en fantastisk framgång för Asbaghi efter all kritik som kom under hans första säsong i klubben 2018. Nu blir det Europaspel för Blåvitt och detta köper naturligtvis tränaren tid i hans fortsatta IFK-gärning.

Safari gjorde en Gerrard

MFF hade kontroll över matchen och såg ut att gå mot ett efterlängtat cupguld. Sedan gick en långboll mot Behrang Safari, som efter en dålig touch halkade och tappade kontroll över situationen. Bollen letade sig ut mot vänsterkanten där Karlsson Lagemyr placerade i kvitteringen fem minuter innan full tid. Situationen påminde om Steven Gerrards halkning i Liverpooltröjan mot Chelsea 2014 - som indirekt ledde till att laget förlorade en Premier League-titel.

Cupspöket som hånler åt MFF

Malmö FF verkar inte kunna vinna svenska cupen. Det här blev lagets tredje finalförlust de senaste fem säsongerna. Ljuset kommer kastas på Behrang Safaris misstag, som i sin tur riktar uppmärksamheten åt lagets försvarssituation. Safari, vänsterback egentligen, värmde upp direkt i matchens inledning och mycket riktigt byttes Oscar Lewicki ut i första halvlek - en mittfältare som fått agera mittbacksvikarie. Med Lewicki, Lasse Nielsen och Rasmus Bengtsson skadade föll den malmöitiska försvarsmuren samman till slut. Kvar står ett cupspöke som hånler åt ett nytt misslyckat försök att vinna cupen.