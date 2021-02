Flera glädjebesked för AIK inför cuppremiären

Senast mot Elfsborg saknade AIK flera spelare. Nabil Bahoui, Ebenezer Ofori, Stefan Silva och Jakob Haugaard missade alla matchen på grund av vad klubben beskriver som "underkroppskada". Men nu lämnar assisterande tränaren Sean O'Shea positiva besked inför lördagens cuppremiär mot Oskarshamn.

- Förutom Jakob som är borta en längre tid har alla tränat. Vi har alla att välja mellan. Men vi kommer släppa truppen som vanligt på morgonen i morgon, säger O'Shea.

O'Shea känner att AIK är redo för att kliva in i tävlingssäsongen och han är tydlig med att förhoppningen är att ta hem svenska cupen-titeln för att säkra en plats i Europa Conference League-kvalet senare i år.

- Vi går in i alla matcher för att vinna. Och vinner man cupen får man spela i Europa. Vi vill gå vidare i turneringen och gärna säkra en Europa-biljett. Vi har det i tankarna, men jag tycker alla lag som ställer upp ska ha det i tankarna.

Huvudtränaren Bartosz Grzelak missar mötet med Oskarshamn på grund av covid-fall i familjen. Han har dock regelbunden kontakt med övriga ledarteamet.

- Det funkar bra. Han är inte är med fysiskt men han är med oss varje dag ändå. Vi har alla möten med honom, via video. Han kan se träningarna och har kontakt med oss via telefon. Vi försöker göra det så normalt som möjligt

Även under matchen kommer Grzelak vara i kontakt med resten av staben. Och det är fortsatt hans tankar som styr.

- Det är alltid ett lagarbete vad gäller att fatta beslut, men det är Bartosz som har sista ordet.

O'Shea hoppas och tror inte att AIK ska underskatta motståndet, som spelar i ettan. Han påpekar att Oskarshamn är ett bra lag och troligtvis lär höja sig när de nu får möta AIK.

- De senaste åren har de slagit Helsingborg, Elfsborg och Varberg. Allt handlar om vårt tankesätt in i den här matchen.

I AIK:s grupp finns Oskarshamn, AFC Eskilstuna och Hammarby.

Oskarshamn-AIK spelas under lördagen. Avspark klockan 15.00. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.