Missnöje i Öster - överväger att ta AIK:s "rökmål" till SvFF

Under lördagen spelades kvartsfinalen mellan Östers IF och AIK i svenska cupen, på Myresjöhus Arena i Växjö. Bortalaget tog ledningen tidigt, genom Sebastian Larsson. Landslagsmittfältaren knorrade in en frispark bakom Östers målvakt Tobias Andersson till 1-0 och just det målet har väckt känslor efter matchen, som slutade 4-2 till AIK efter förlängning.

Andersson stod nämligen mitt i ett rökmoln när frisparken slogs. Keepern hade de tillresta AIK-supportrarna bakom sig och rök från en bengal som tändes på läktaren spred sig hela vägen in i straffområdet.

I Öster-lägret råder det nu missnöje över målet, som godkändes av domaren Kaspar Sjöberg, och enligt uppgifter till Fotbollskanalen ska personer ur klubbens ledning diskutera händelsen under söndagen. Superettan-laget överväger att ta frågan vidare till Svenska Fotbollförbundet för att på något sätt protestera mot 1-0-målet.

- Det jag känner är att bengalen fick en helt avgörande roll i en cupkvartsfinal. Vi hade vunnit matchen annars, säger Fredrik Gustafson, sportsligt ansvarig i Östers styrelse, till Fotbollskanalen.

Mer än så vill inte Gustafson kommentera målet eller Östers tankar i dagsläget.

Östers målvakt Tobias Andersson berättade efter matchen att han blev påverkad av röken inför frispakren.

- Det är en del rök. Jag tycker att jag ser bollen sent, men det är inte så mycket att göra. Jag har kollat på det nu också och det ser nästan ut som att han väntar in röken innan han skjuter, säger Andersson till P4 Kronoberg.

- Jag ser bollen lite senare och då påverkar det ganska mycket. Det räcker att det är några hundradelar, så hinner jag inte, fortsätter han.