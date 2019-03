TV: Succéinhopp och drömmål av Obasi mot Öster – tog AIK vidare till semifinal i cupen

VÄXJÖ. AIK såg ut att kunna bli utslagna av Öster i svenska cupen, men en sen kvittering av Daniel Sundgren fixade förlängning. Då var det Chinedu Obasi som gjorde mål från ingenting till segermålet 2-3, och sedan säkrade med ytterligare ett mål. - Jag gjorde samma sak på träning och alla sa det var ett skämt, säger AIK-anfallaren om solonumret till C More.

Efter en del om och men spelades till slut cupkvarten mellan Östers IF och AIK på lördagen, och detta på Östers ordinarie arena Myresjöhus Arena. Öster ville skrälla igen, efter att ha slagit två allsvenska lag i gruppspelet, och fick möta ett AIK utan Robin Jansson. Däremot var Chinedu Obasi tillbaka i truppen efter att ha haft skadeproblem i ett par matcher.

AIK fick också en bra inledning. Saku Ylätupa tog en lång löpning med boll, vann en frispark, och Sebastian Larsson sköt in den i närmaste hörnet. 0-1 efter inte ens sju spelade minuter, men AIK hade efter det svårt att få igång sitt spel.

Istället var det Öster som ett par-tre gånger kom fram och var riktigt nära, men utan att få utdelning. Det som krävdes var en boll som betedde sig lite slumpmässigt, hamnade framför Dragan Kapcevic, som drog till och med styvfart gick bollen över mållinjen till 1-1. Han hade tidigare i matchen haft i princip öppet mål, men fick inte tillräckligt bra träff.

- Egentligen var första läget bättre, sa Kapcevic till C More.

- Den kommer mellan. Inte för nick, inte för ben, så kanske kunde språngnickat där, men det andra läget är ett halvläge egentligen som jag läser av tidigt vad som kommer hända.

Kapcevic skulle fortsätta vara en huvudrollsinnehavare i andra halvlek. Efter knappa 20 minuter kom David Johannesson runt på kanten, fälldes av AIK-nyförvärvet Magnar Ödegaard, och Öster fick straff. Kapcevic fick ta den och bombade in ledningsmålet.

När Öster skulle gå ner för att bevaka sin ledning i slutet av matchen så kom dock en straff åt andra hållet. Inhopparen Obasi fälldes, och Daniel Sundgren sköt in straffen. Det tog matchen till förlängning, för att se vilken lag som skulle möta AFC Eskilstuna eller Halmstads BK i semifinalen.

I den 30 minuter långa förlängningen började Öster att tröttna. AIK etablerade inget hårt tryck, men då fixade Obasi ett mål helt på egen hand. Han tog hand om en långboll, dribblade runt, och till slut ryckte han sig loss och satte 2-3. Med tio minuter kvar kom också nästa Obasi-mål. Han fångade upp en boll som studsade runt i straffområdet, där Österspelarna tappade boll, och han rullade in 2-4 i öppet mål. Ett succéinhopp.

- Jag tycker att vi som ett lag behövde fajtas. Alla matcher går inte som planerat och jag behövde bara komma in och hjälpa laget, säger Obasi till C More.

- Jag behövde bara utmana dem för att kunna gå tillbaka på insidan. Jag gjorde samma sak på träning och alla sa det var ett skämt. Jag är glad över att det hände i dag igen, så jag visste vad jag skulle göra och jag är glad över det, säger anfallaren om det läckra 3-2-målet.

Det var tillräckligt för att vinna matchen för AIK, en match där AIK hade ledningen, var i underläge, och åter hamnade i ledning. De är nu klara för semifinal.

- Just nu är det bara besvikelse över att vi förlorade matchen. Det är tråkigt. Jag tycker att vi gjorde ganska mycket bra under långa perioder. Det var fram till sista kvarten, 20 minuterna som vi tappade greppet och de fick föra och gjorde målet under den perioden. Under förlängningen var AIK det bättre laget, säger Öster-mittfältaren Anton Andreasson till C More.

Östers IF: T.Andersson – S.Karlsson, Lundgren, M.Karlsson, O.Silverholt – Ljungberg (104'), Örnblom, A.Andreasson – D.Johannesson, Kapcevic, C.Johansson (97')

Inhoppare: Pavic (97'), Ahrn (104')

AIK: Linnér – Granli, P.Karlsson, Ödegaard (74') – Sundgren, S.Larsson, Adu, Salétros (66'), Lindkvist – Ylätupa (46'), Goitom

Inhoppare: Elyounoussi (46'), Obasi (66'), Rashidi (74')