Experten: "Tyskland tar revansch - vinner EM"

Grupp A

Tyskland

Förbundskapten: Julian Nagelsmann

Smeknamn: Die Mannschaft

Världsranking: 16

Spelar i Grupp A med Schweiz, Ungern och Skottland.

Trupp

Julian Nagelsmann chockade många när förbundskaptenen bland annat lämnade Hummels utanför truppen. Jag anser dock att Tyskland står sig bra under Nagelsmanns ledning och är framför allt förtjust i startelvan som är perfekt balanserad. Det offensiva mittfältet är packat med matchvinnare och när Havertz samt Füllkrug frontar anfallslinjen har Die Mannschaft klassiska “bombers” att förlita sig till. Ett litet frågetecken sätts för backlinjen som visat sig instabil mellan varven, men överlag tycker jag att Tyskland har en trupp som ska klara av att gå långt i EM.

Förväntningar

Trycket är alltid hårt på ett värdland och med tanke på det stålbad som Tyskland genomgått under senare år är kraven på Nagelsmann och company högt ställda. Att Kroos lockades tillbaka till truppen är ett stort plus och jag anser att mittfältaren betyder så pass mycket att det är rättmätigt att tyskarna handlas som en av de absolut tydligaste utmanarna till England och Frankrike om slutsegern. Det går heller inte att komma ifrån det faktum att hemmaplan betyder oerhört mycket i ett stort mästerskap. Det har åtskilliga värdnationer visat genom åren.

Speltips 1 - Slutplacering: Vinnare @ 6,50 - till Oddset

Under Nagelsmann anser jag att Tyskland har tagit stora spelmässiga kliv i rätt riktning. Andrich och Kroos är en perfekt kombo på mittfältet som ofta sällskapas av Kimmich som trivs med att vandra in i banan. På så sätt kan Gündogan göra spelare som Musiala, Wirtz, Sané och Havertz sällskap i de främre leden. Just den balansen saknar flera andra nationer, varpå jag ger Tyskland god chans att ta sig långt med hemmapubliken i ryggen. Faktiskt hela vägen. Oddset på England och Frankrike är för lågt, Portugal utmanar, men jag gillar tyskarna allra mest. 6,50 är taget på tyskt EM-guld.

Spel: Slutplacering: Vinnare @ 6,50 - till Oddset

Speltips 2 - UEFA Young Player of the Tournament: Jamal Musiala @ 8,00 - till Oddset

Florian Wirtz får av förklarliga skäl många rubriker efter den makalösa säsong som ynglingen och dennes Bayer Leverkusen har stått för. Jag säger inte emot att Wirtz kan bli en betydande del av Die Mannschaft, men det ska påtalas att han är ganska färsk i landslagssammanhang. Jamal Musiala, också 21 år gammal, har varit med längre än Wirtz och kommer dessutom till EM med en del att bevisa efter den svaga säsongen med Bayern München samt misslyckandet i senaste VM. I sina bästa stunder kan Musiala låsa upp försvar på egen hand och jag tror att guldklimpen går en ljus sommar till mötes. I tät konkurrens med Bellingham (2,75 är alldeles för lågt odds) och Wirtz (7,00) spelar jag Musiala som mästerskapets bästa unga spelare till 8,00.

Spel: UEFA Young Player of the Tournament: Jamal Musiala @ 8,00 - till Oddset

Speltips 3 - Lag som gör flest mål: Tyskland @ 5,00 - till Oddset

Schweiz, Ungern och Skottland är som bekant lagen som gör upp med Tyskland i Grupp A. Die Mannschaft inleder mot skottarna där jag känner mig trygg i tron att de lägger beslag på samtliga poäng. Boosten som ett värdland kan få av att inleda med en seger ska inte underskattas och av bara farten tror jag sedan att Tyskland fortsätter att gå obesegrade genom gruppen. Jag gillar dessutom tyskarnas schema ur ett offensivt perspektiv och är det någon förbundskapten som är kapabel att få igång sitt lands anfallsspel är det tveklöst Nagelsmann. Jag lirar att Tyskland gör flest mål i hela EM till 5,00 gånger stålarna.

Schweiz

Förbundskapten: Murat Yakin

Smeknamn: A-Team, Nati

Världsranking: 19

Trupp

Schweiz åker till Tyskland med en slagkraftig trupp där flera av de bärande spelarna befinner sig i sin åldersmässiga peak. Det kan till och med vara så att lirare som Sommer, Schär, Freuler, Xhaka och Shaqiri gör sitt sista stora mästerskap tillsammans. Hur som haver är nämnda herrar stöttepelare i Murat Yakins landslag. Är det någonstans som det våras för Schweiz är det i offensiven där bland annat Amdouni och Okafor står redo att växa in som kommande nyckelspelare för alplandet. Framför allt Amdouni vars målskytte imponerade i EM-kvalet.

Förväntningar

På senare år har det schweiziska folket blivit bortskämda med relativa framgångar från sitt landslag. Tre raka 16-delsfinaler i VM och kvartsfinal i EM 2020 är starka siffror som skvallrar om kontinuiteten i detta Schweiz. Framgångar föder som bekant förväntningar och allt annat än avancemang från gruppen skulle ses som ett misslyckande från Yakin och company. Rutinen som de rödklädda samlat på sig är dock ovärderlig och jag anser att de spelskickliga schweizarna kan åka till Tyskland med bågen högt spänd inför äventyret.

Speltips 1 - Slutplacering i gruppen (2 bästa) @ 2,25 - till Oddset

Jag tror att en väldigt stor del av Schweiz öde kommer att beseglas i den inledande gruppmatchen mot Ungern. En bra premiär ger en boost in till mötet med Skottland och i den avslutande omgången väntar värdnationen Tyskland. För schweizisk del har schemat fallit väl ut och jag gillar alplandets möjlighet att ta sig vidare till ännu ett slutspel i ett stort mästerskap. Ungern är det största hotet om andraplatsen bakom förmodade gruppvinnarna Tyskland, men jag lutar åt att Schweiz grejar biffen. 2,25 får anses vara spelbart på att Schweiz hamnar topp 2.

Spel: Slutplacering i gruppen (2 bästa) @ 2,25 - till Oddset

Speltips 2 - Lagets avancemang i turneringen: Utslaget i kvartsfinal @ 5,00 - till Oddset

Som ovan nämnda spel lyder tror jag att Schweiz lägger beslag på andraplatsen i Grupp A bakom Tyskland. Skulle så bli fallet väntar högst troligt en åttondelsfinal mot Italien eller Kroatien i Berlin. Där anser jag inte att schweizarna ska känna sig slagna på förhand och jag lockas därför av att spela på att Yakins landslag minst upprepar succén från EM 2020. Alltså en kvartsfinalplats. Där tar dock resan slut. England är bara en av alla möjliga motståndare och jag tror inte att Schweiz har kapacitet för mer än en kvartsfinal. Det skulle samtidigt vara en stor framgång. Alplandet åker ut i kvarten till 5,00 gånger degen.

Spel: Lagets avancemang i turneringen: Utslaget i kvartsfinal @ 5,00 - till Oddset

Ungern

Förbundskapten: Marco Rossi

Smeknamn: MagyarokVärldsranking: 26

Trupp

Känslan är att det var ett bra tag sedan Ungern åkte med en så pass slagkraftig trupp som de gör till sommarens EM i Tyskland. Gulácsi och Dibusz är en solid uppsättning mellan stolparna medan Orbán är den tydliga generalen i backlinjen. I offensiv riktning väntas spelare som Négo, Kerkez och Varga kunna bidra, men det råder ingen tvekan om att den stora fixstjärnan heter Dominik Szoboszlai. Liverpool-mittfältaren tar hand om alla typer av fasta situationer och har trots sin unga ålder växt ut till det ungerska landslagets bästa spelare. Szoboszlai måste leverera om Ungern ska gå starkt i sommar.

Förväntningar

Ungern gjorde oväntat bra ifrån sig i EM 2020 där de ställdes mot Frankrike, Tyskland och Portugal. Den här gången slipper Marco Rossis gäng att brottas i “dödens grupp”, men det innebär också att förväntningarna ökar på ungerskt avancemang. Trots att den ungerska fotbollen tagit enorma kliv de senaste åren, inte minst landslaget, är den kvalitetsmässiga nivån knappast en som lovar avancemang innan gruppspelet dragit igång. “Magyarok” har problem när de behöver bedriva anfallsfotboll av egen maskin och jag tycker att det är rättmätigt att Ungern handlas som tredjefavorit bakom Tyskland och Schweiz i Grupp A.

Speltips 1 - Lagets poäng i gruppspelet: 3 @ 4,00 - till Oddset

Bortsett från mötet med Skottland får Ungern finna sig i att slå ur underläge i gruppspelets två andra matcher. Marco Rossis manskap kan absolut trivas med matchbilderna mot både Tyskland och Schweiz som förväntas vara spelförande, men i slutändan tror jag inte att ungrarna räcker till mot dessa landslag. Skottland är dock ett motstånd som gulasch-vurmarna ska kunna besegra. Skottarna är det sista motståndet i gruppspelet och skulle Ungern stå noterade för noll poäng inför det mötet får vi inte se några 4,00 gånger pengarna på ungersk seger. Tre poäng i gruppspelet klickas till 4,00.

Spel: Lagets poäng i gruppspelet: 3 @ 4,00 - till Oddset

Speltips 2 - Lagets avancemang i turneringen: Utslaget i åttondelsfinal @ 2,62 - till Oddset

Man ska ha med sig att fyra av totalt sex grupptreor tar sig vidare till slutspel i EM. Det finns således mycket att kriga om även om Ungern skulle stå för en svag inledning. Jag tror att Rossis gäng kan ta sig vidare som en av grupptreorna, men då väntar å andra sidan en gruppetta när det är dags för åttondelsfinal. Då bör det bli svårt att räcka till. Ungersk fotboll må ha tagit stora kliv under de senaste åren, men till längre än en åttondelsfinal i EM – vilket förvisso skulle vara en framgång – räcker det inte. Ungern ryker i åttondelen till 2,62.

Spel: Lagets avancemang i turneringen: Utslaget i åttondelsfinal @ 2,62 - till Oddset

Skottland

Förbundskapten: Steve Clarke

Smeknamn: The Tartan Army

Världsranking: 39

Trupp

Den skotska truppen har i många år stämplats som grovjobbare och även om det inte är fel måste det sägas att det också finns högt tekniskt kunnande. Robertson, Tierney, Gilmour och McGinn kan alla briljera på olika sätt och i EM-kvalet växte Scott McTominay ut till en målskytt som Skottland tidigare saknat. Fortsätter Manchester United-mittfältaren på inslagen väg blir han skottarnas kanske viktigaste pjäs när det drar ihop sig i Tyskland. Särskilt då fyrtornet Dykes får fullt upp med att brottas i det felvända spelet.

Förväntningar

Om förväntningarna ska baseras på de inledande delarna av EM-kvalet hade avancemang från Grupp A varit en rimlig målsättning för Skottland. Om förväntningarna ska baseras på de avslutande delarna av EM-kvalet ska skottarna vara glada att de ens har tagit sig hit. När luften gick ur Steve Clarkes gäng var prestationsnivån förtvivlat låg och det är inte för inte som The Tartan Army är favorit att sluta sist i gruppen. I ett stort mästerskap kan underdog-kostymen förvisso passa bra, men jag har ändå svårt att se Skottland ta sig vidare.

Speltips 1 - Grupp A: Lag som slutar sist: Skottland @ 2,10 - till Oddset

Jag har desto lättare att se att Skottland slutar sist i gruppen. Att premiären spelas mot Tyskland är en klar nackdel då det är gruppens svåraste motståndare. Jag kalkylerar med en förlust i premiären vilket betyder att Skottland kommer att behöva jaga poäng i återstående matcher. Då tror jag inte att de räcker till. De avslutande prestationerna i EM-kvalet visade en ruskig kvalitetsskillnad jämfört med tidigare matcher och jag tror att sanningen ligger betydligt närmare den mörka sidan. Därför klickar jag skottarna som jumbo i Grupp A till en bit över två gånger pengarna.

Spel: Grupp A: Lag som slutar sist: Skottland @ 2,10 - till Oddset

Speltips 2 - Antal gjorda mål av lag i turneringen: Under 3,5 @ 1,65 - till Oddset

Skottland flög igenom inledningen av EM-kvalet där Steve Clarkes gäng fick otroligt bra träff i sitt omställningsspel. McTominay såg ett tag ut att kunna konkurrera om skytteligatiteln i kvalet, men ju längre det led blev det också tydligt att skottarna har problem i uppställt spel. Stora problem. Jag tror att det kommer att prägla insatserna när väl mästerskapet drar igång. Tyskland, Schweiz och Ungern har alla kapacitet att stänga ner de blåkläddas tafatta anfallsspel och jag blir inte ett dugg förvånad om Clarke och company stannar på under 3,5 gjorda mål. 1,65 på att Skottland gör max tre mål i EM är bra betalt.

Spel: Antal gjorda mål av lag i turneringen: Under 3,5 @ 1,65 - till Oddset

