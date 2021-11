Andersson: "Hade varit bättre om alla spelare var vaccinerade"

I oktober var drygt 80 procent av den svenska VM-kvaltruppen fullvaccinerad, och då sa landslagsläkaren Jonas Werner att ytterligare spelare skulle ha fått sin andra spruta till samlingen i november - som startade under måndagen. Nu säger han följande via presschefen Jakob Kakembo Andersson:

- Det (vaccinationsläget) är bättre än i oktober men alla är inte fullvaccinerade än.

På torsdag väntar bortamatch mot Georgien och det innebär resa till ett av de länder som just nu är värst drabbat vad gäller smittspridning av covid-19. Enligt John Hopkins University har de tredje störst smittspridning i världen just nu per 100 000 invånare, och de är tia i världen vad gäller dödsfall.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson om läget i Georgien:

- Jag har hört snacket runt det. Någonstans har man lärt sig att leva med det här, att det finns med någonstans. Men vi lever väldigt tydligt i en bubbla och det gäller att vi är oerhört strikta i det och inte släpper in något. Redan i går landade vår koordinator Cecilia Sandell i Georgien började säkerställa saker och ting på plats. Det är en viktig del.

Hur ser du på att alla spelare inte är vaccinerade?

- Det hade känts säkrare om alla var vaccinerade, jag hade tyckt att det varit bättre. Men det är individuella val och det är väldigt svårt… jag kan inte hamna i en situation där jag funderar på vilka spelare jag ska ta ut utifrån om de vill vaccinera eller sig inte, men jag hade tyckt att det varit bra om alla var vaccinerade.

Sverige möter Georgien på torsdag och Spanien på bortaplan på söndag. De två matcherna avgör VM-kvalet för svensk del.

Sedan tidigare har Qatar, som anordnar VM nästa år, meddelat att endast fullvaccinerade supportrar kommer att kunna se VM-matcher på plats, och i mitten av september rapporterade the Athletic att värdnationen även vill att regeln ska gälla för spelare. Enligt sajten har Qatar framfört till bland annat internationella fotbollsförbundet Fifa att man vill sätta stopp för spelare som inte är fullvaccinerade mot covid-19.