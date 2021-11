Ibrahimovics drag - följs 24 timmar om dygnet: "Man kommer alltid ha en känning"

Milan-stjärnan Zlatan Ibrahimovic, 40, har varit skadeförföljd under det senaste året. Förra säsongen missade han flera matcher och även under inledningen av den här säsongen har han varit borta från spel, vilket gjort att han "bara" är noterad för tre mål och två assist på åtta framträdanden under den här säsongen.

Ibrahimovic berättar nu att han tar hjälp av en fysio 24 timmar om dygnet, som hjälper honom att hålla kroppen i trim. Han menar att det fungerat bra så här långt.

- Förra säsongen hade jag mer skador än vad jag har haft tidigare. Varje gång jag känt av något har jag inte tänkt att jag ska ta det försiktigt eller något. Jag har bara kört på. Jag har den mentaliteten att jag kör 200 procent även om jag har en liten känning. Man kommer aldrig känna sig 100 procent. Det finns inte. Man kommer alltid ha en känning här eller där, säger Ibrahimovic under en presskonferens och fortsätter:

- Efter att jag blev 30 märkte jag att smärtan inte försvinner, den bara förflyttar sig i kroppen. Jag har en fysio 24 timmar om dygnet som följer mig överallt. Han är inte med här, så det är inte lönt ni frågar, men i Italien. Om det är minsta lilla är han där direkt och petar. Det är den enda skillnaden jag har gjort. Det är viktigt. Om jag kan ta hand om det direkt gör jag det.

Ibrahimovic har även tidigare jobbat med samma fysio, som numera arbetar i Milan.

- Det är en italienare som jag hade för tio år sedan. Han som jag har haft under en längre tid har gått vidare och jobbar med ett annat område, så nu har jag fått en ny och det känns bra. Jag har byggt upp allt med honom och det är viktigt att ha en fysio som känner till ens kropp och som kan få ut 100 procent av en i stället för att lära känna något nytt, in i ett nytt program och in i ett nytt system. Nu har jag en som följer mig hela tiden.