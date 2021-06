Bekräftat: Sebastian Larsson startar i åttondelsfinalen

Under tisdagen spelar Sverige åttondelsfinal i EM, efter att ha vunnit sin grupp. Ukraina står för motståndet i Glasgow.

Nu har en spelare i Blågults startelva avslöjats. Det står nämligen klart att Sebastian Larsson är Sveriges lagkapten mot Ukraina.

Veteranen har haft bindeln i samtliga EM-matcher hittills, och startat till höger på mittfältet i alla tre gruppspelsmatcher.

I dagarna hintade förbundskaptenen Janne Andersson att det inte lär bli många förändringar i startelvan jämfört med senast mot Polen.

- Du ska inte bli jätteöverraskad (om det blir ungefär samma lag, reds. anm). Jag tycker pojkarna som spelat gjort det jättebra. Sen finns det alltid några positioner jag funderar över. Men i stort sett har de som spelat gjort det helt okej, sa Andersson då.

Sverige-Ukraina sänds i TV4 och på C More med studiostart klockan 20:00 under tisdagen - du kan se sändningen här.