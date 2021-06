Listan som får Forsberg att le: "Jag får nypa mig själv i armen..."

Ett mål mot Slovakien och två mot Polen. Emil Forsberg är Sveriges skyttekung i EM hittills - och han njuter av sina fullträffar.

Målen gör exempelvis att han slagit sig in bland en exklusiv skara spelare som gjort tre mål i just EM. Forsberg ligger på en delad 25:e-plats i den sammanlagda "skytteligan", som Cristiano Ronaldo leder överlägset på 14 mål (utspridda över fem olika mästerskap).

Exempel på spelare som också gjort tre EM-mål under sin karriär är Cesc Fabregas, Tomas Brolin, Robin van Persie, Miroslav Klose, Michael Ballack, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Frank Lampard, Jan Koller, Davor Suker och Hristo Stoitjkov.

ANNONS

- Jag är stolt. En kompis skickade en bild på vilka som gjort flest EM-mål nu och namnen som står där med mig... jag får nypa sig själv i armen. Det är fantastiska spelare som jag sett upp till när jag var liten, säger Forsberg.

- Men jag är inte nöjd. Jag vill göra fler mål. Sen låter jag det bara komma. När det väl kommer en situation så ska jag göra det bra. Förut kanske jag sökte den situationen mer, och då blev det mer fel än rätt. Jag är mer avslappnad i min skalle. Jag söker eller hittar inte några bekymmer. Det är kul att spela fotboll, jag låter det bara vara och sätter ingen press på mig själv.

De tre målen i den pågående turneringen gör att Forsberg ligger delad tvåa i skytteligan just nu. Nämnde Ronaldo är etta på fem mål.

Om han ser möjligheter att rent av vinna skytteligan? RB Leipzig-stjärnan svarar:

ANNONS

- Det är kul att det gått så bra att jag gjort tre mål. Sen är det viktigaste att vi gått bra som lag, men om jag ändå är med där och nafsar så är det klart jag vill fortsätta försöka vara med där uppe.

- Det är inget jag kommer försöka jaga, utan jag låter situationerna komma till mig. Vi får se. Men jag är stolt och glad över att ha gjort tre mål.

De svenskar som gjort flest EM-mål på herrsidan genom tiderna är Zlatan Ibrahimovic (sex) och Henrik Larsson (fyra).

Sverige ska ta sig an Ukraina i åttondelsfinal under tisdagen.

Sverige-Ukraina sänds i TV4 och på C More med studiostart klockan 20:00 under tisdagen - du kan se sändningen här