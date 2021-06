Krafth: "Känns närmare än någonsin"

15 minuter mot Spanien, ett väldigt sent inhopp mot Slovakien och 22 minuter mot Polen. Emil Krafth har fått en del speltid under EM och kampen mot Mikael Lustig upplever han har hårdnat.

- Jag har alltid känt att "Micke" varit före mig och det tror jag att alla har sett att han varit. Men sen känns det närmare än någonsin nu. Jag vet inte hur stor chansen är att jag ska få spela men jag försöker bara fortsätta att göra mitt bästa. Mer kan jag inte göra. Janne (Andersson, förbundskapten) tar beslutet om vem som ska spela. Spelar "Micke" så gör jag allt för att pusha honom och se till att han får en bra match, säger Krafth.

ANNONS

Veteranen Lustig har ännu inte gett något besked om han ska sluta i landslaget efter EM. AIK-spelaren har sagt att han ska fatta ett beslut när turneringen är över.

Om Krafth sitter och hoppas på att Lustig tackar för sig i Blågult? Nej, hävdar han.

- Absolut inte. Jag och "Micke" är skitbra kompisar. Vi kommer jättebra överens och vi stöttar varandra. Han är en jättebra spelare och en jättebra person. Om han vill fortsätta så får jag fortsätta kriga mot honom, säger Krafth och ler.

Hur är det som defensiv spelare att kliva in mot slutet av mästerskapsmatcher när det är pressat läge?

- Det har verkligen varit pressat läge. Vi har lett matcher och vi hade 0-0 mot Spanien så det har kanske varit lite svåra lägen att komma in i men sen vet jag vad jag ska göra när jag hoppar in. Så det är inga konstigheter på det sättet. Men självklart är det så att vi har ganska mycket att förlora när man kommer in i ett sådant läge som mot Polen. Samtidigt är det väldigt kul att spela. Jag vet vad jag ska göra och det är bara för mig att försöka göra mitt bästa.

ANNONS

På tisdag väntar åttondelsfinal mot Ukraina för Sverige.