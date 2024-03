Privat turbulens för Forsberg inför Albanien-matchen

I torsdags spelade Sveriges herrlandslag sin första landskamp med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten. Då var Emil Forsberg, som var en nyckelspelare under Janne Anderssons ledning, petad. Han fick nöja sig med ett inhopp i andra halvlek i 5-2-förlusten.

Men mot Albanien under måndagen fick 32-åringen sin första startchans under nye förbundskaptenen, vilket Dahl Tomasson avslöjade under söndagen att han skulle få.

Inför matchen har dock Forsberg behövt hantera en privat turbulens. Bara timmar innan avspark meddelade hans fru Shanga att paret ska skiljas, via ett inlägg i sociala medier. Expressen har även tagit del av handlingar som visar att Shanga har ansökt om skilsmässa.

Emil Forsberg spelade 63 minuter mot Albanien. Efter matchen skickade SvFF ut en kommentar till medier om situationen.

- Jag har inga kommentarer om mitt privatliv, sa Forsberg i det.

I den mixade zonen stannade den nyblivne New York Red Bulls-stjärnan till.

Allting som var innan matchen, påverkade det dig sportsligt?

- Nej.

Fotbollskanalen sökte Svenska Fotbollförbundets presschef Petra Thorén tidigare under måndagen för en kommentar kring huruvida Forsberg skulle starta matchen, efter hans frus inlägg. Då var det locket på som gällde. Thorén meddelade att man inte hade några kommentarer i ärendet.

När Jon Dahl Tomasson får frågan om hur han tänkte kring att starta Forsberg på grund av den privata situationen och om han tycker att stjärnan påverkades av den under matchen svarar han:

- Som jag sa på presskonferensen inför matchen hade han rest långt och hanterat en tidsskillnad. Så jag ville inte riskera något med honom i första matchen. Men han var väldigt bra i den här matchen. Titta på hans arbetsinsats och attityden. Han träffade stolpen och kunde ha gjort mål. Jag är nöjd med hans insats.