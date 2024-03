SPELARBETYG: Så presterade svenskarna i segern

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Gustaf Nilsson

UT 77. Målskytt. Nickade in 1-0. Visade att han är farlig i motståndarnas straffområde, och i huvudspelet. Hade även några bra aktioner i det felvända spelet.

Dejan Kulusevski

Var i första halvlek inblandad i mycket offensivt och var med där det hettade till. Men utan att det lossnade i de avgörande lägena. Det gjorde det i andra halvlek när han spelade fint fram till Gustaf Nilssons 1-0-mål.

Victor Nilsson Lindelöf

Lagkaptenen var inte klockren i alla aktioner men försökte driva fram boll och bidra offensivt. Bortdribblad i 24:e minuten i ett farligt läge men stabil i övrigt. Var ledaren i backlinjen som han ska vara.

Annons

Simon Olsson

Stark första halvlek där han verkligen tog för sig. Fin spelförståelse. Hittade bland annat fint till Kulusevski som fick bra läge, och hade också en vaken brytning där han sedan hittade Forsberg som passade vidare till Isak som fick farligt läge. Inte lika bra i andra halvlek.

Robin Olsen

Målvakten tog det han skulle. Räddade exempelvis en frispark i 21:a minuten. Utsattes inte för allt för stora prövningar.

Samuel Gustafson

UT 63. Hade mycket boll och blandade och gav i passningsspelet. Ibland fördelade han fint, men det var några gånger som det slarvades. Gick lite långsamt ibland.

Alexander Isak

Hade svårt att komma till sin rätt på vänsterkanten. Fick ta många defensiva löpningar. Hotade några gånger när han skar in i plan och avslutade.

Anton Salétros

IN 63. Ett starkt och piggt inhopp. Visade direkt när han byttes in att han vågade ta för sig i passningsspelet.

Annons

Ludwig Augustinsson

UT 63. Vänsterbacken blandade och gav, precis som flera andra. Knappt godkänd.

Emil Forsberg

UT 63. Nära att göra 1-0 i första halvlek men avslutet träffade stolpen. Spelade med ganska små marginaler och blandade och gav i passnings- och kombinationsspelet. Svag tvåa.

Mattias Svanberg

IN 63. Kom in som "tia" men hann inte göra något större väsen av sig.

Gabriel Gudmundsson

IN 63. Vänsterbacken skötte sig okej defensivt. Hann inte sätta något större avtryck.

Emil Krafth

UT 86. Högerbacken slarvade ibland och fick inte riktigt till någon spets offensivt. Tappade sin gubbe på en farlig frispark för Albanien i slutskedet.

Carl Starfelt

UT 86. Mittbacken var illa ute vid flera tillfällen. Var nära att dra på sig en straff i tolfte minuten och tog med handen när Albanien var på väg att rinna igenom i 38:e minuten. Ingen förtroendeingivande insats, men var med och höll nollan.

Annons

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Anthony Elanga (IN 77), Linus Wahlqvist Egnell (IN 86), Isak Hien (IN 86)