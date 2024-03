Forsbergs svar om petningen: "Jag ser ingen prestige"

New York Red Bulls-svensken Emil Forsberg, 32, har under de senaste åren varit en nyckelspelare i svenska landslaget, men inledde under torsdagen på bänken i 5-2-förlusten mot Portugal i Jon Dahl Tomassons första match som blågul förbundskapten. I stället blev det först ett inhopp i andra halvan av matchen.

Inför matchen förklarade Dahl Tomasson sitt beslut att peta Forsberg.

- Vi har först och främst många bra spelare, och Emil en fantastisk spelare. Vi får inte glömma att han och Samuel (Gustafson) har rest långt, och det här är en vänskapsmatch, så det handlar också om att ta hand om kroppen. Han tycker att han är okej, men jag vill inte ta någon risk med anledning av det, sa Dahl Tomasson till Viaplay och fortsatte:

- Jag vill också se alla under den kommande perioden. Vi alla vet hur bra han har spelat i landslaget, men jag är också extremt spänd på att se alla andra där framme.

Forsberg har till den här samlingen rest från USA, medan Gustafson flugit från Japan.

När han får frågan om petningen efteråt säger han följande:

- Man är väl gammal. Det spelar ingen roll för mig, jag ser ingen prestige i det här. Jag älskar att vara med i landslaget och det är det största du kan jag göra. Om jag är på bänken så stöttar jag de som spelar och om jag spelar så gör jag allt jag kan. För mig är det ingen stor grej, säger han till Fotbollskanalen.

Forsberg har genom åren gjort 21 mål på 86 A-landskamper. Sverige ställs härnäst mot Albanien hemma på Friends Arena.