SPELARBETYG: De var bäst i Tomassons Blågult-debut

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Gustaf Nilsson

IN 70. Forwarden var nära att klacka in 5-2 och nickade sedan in just det resultatet på ett fint sätt. Gjorde vad han kunde av de minuter han fick.

Robin Olsen

Målvakten gjorde en jätteräddning i 15:e minuten och även en vass i slutskedet. Sedan kunde han inte göra mycket åt målen. En bra insats av Olsen.

Ludwig Augustinsson

Vänsterbacken inledde piggt och räddade exempelvis upp ett farligt läge tidigt. Ettrig i pressen.

Victor Nilsson Lindelöf

Mittbacken såg passiv ut vid 2-0-målet och det här blev så klart en tung kväll för backlinjen. Bra i passningsspelet under Sveriges inledning. Svag tvåa.

Alexander Isak

"Tian" var nära att tidigt skjuta in 1-0 till Sverige via ett portugisiskt ben, och han låg bakom 4-1-målet. Annars fick han inte till det i sina offensiva aktioner och han tappade boll innan 4-0. Svag tvåa.

Dejan Kulusevski

Slet på men utan att få ut särskilt mycket. Högeryttern var hyfsat nära 3-1-reducering i inledningen av andra halvlek. Och stod för en fin assist till 5-2-målet. Men det går att kräva mer av en spelare som ska vara en nyckelpjäs. Svag tvåa.

Viktor Gyökeres

UT 70. Centrale forwarden fick få bollar att jobba med. Befann sig på rätt ställe och stötte in 4-1-målet.

Emil Krafth

IN 59. Skötte sig okej. Tog sig fram och var delaktig i Gustaf Nilssons klackchans.

Emil Forsberg

IN 59. Fick mest slita på med löpningar. Hann inte uträtta särskilt mycket.

Samuel Gustafson



Försökte ta för sig men hann inte bidra med särskilt mycket mer än en "hockeyassist" på 5-2.

Jens Cajuste

UT 75. Känslan var att han ofta var nära att vinna dueller, men att det slutade med att han var något sen. Inledde starkt i andra halvlek men totalt sett blev det en kämpig kväll.

Mattias Svanberg

UT 70. Tillsammans med Cajuste hade han svårt att bilda ett centralt mittfält som gav skydd till backlinjen. Klarade inte av att plocka upp Bruno Fernandes vid 3-0.

Anthony Elanga

UT 59. Fick inte ut mycket framåt på sin vänsterkant och förlorade en viktig duell vid 3-0-målet.

Emil Holm

UT 59. Högerbacken hade en väldigt tuff utmaning då han ställdes mot Rafael Leao, som visade sin skicklighet. Holm hade en farlig felpass tidigt och blev uppsnurrad ett antal gånger. En tuff kväll. Stod dock för assisten till 4-1 när han följde med upp fint.

Isak Hien

Inledde lovande, men mittbacken blandade högt och lågt. Var inte inne och skyddade boxen vid 3-0, och framför allt bjöd han på 4-0-målet. Tog heller inte en nödvändig löpning för att plocka upp Ramos vid 5-1-målet.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Simon Olsson (IN 75)