Blågult visade sitt stöd för Iran: "Vi har berörts - otroligt viktigt"

Inför mötet med Frankrike höll Sverige upp en tröja där det stod: "We are playing for our girls in Iran" för att visa sitt stöd för de iranska kvinnorna som just nu protesterar mot regimen - efter att man mördad en kvinna för att hon haft på fel sätt burit sin huvudsjal.

- Det var någonting som vi spelare har berörts av under veckan och har följt med i nyhetsrapporteringen. Vi ville göra något och visa vårt stöd och vi ville använda det här stora evenemanget till att belysa en fråga som vi rörs väldigt mycket av. Det blev väldigt bra och fint, jag är väldigt stolt att vi som lag brinner för sådana här frågor, säger Magdalena Eriksson.

2016 ställdes Blågult mot Iran och året därpå bytte man ut efternamnen på tröjorna mot starka budskap i en kampanj tillsammans med Adidas. Erikssons budskap löd då: ”I am playing for the girls in Iran”.

- Det var lite det vi resonerade kring i går, hur kan vi göra det på bästa sätt och vi kände att det blev en fin röd tråd med tanke på att vi mötte Iran här 2016. Jag hade min tröja 2017 och vi kunde fortsätta och bygga vidare på det vi startade för några år sedan. Det kändes väldigt fint och rätt att kunna belysa det.

Kosovare Asllani:

- Otroligt viktigt att kunna använda vår plattform till att ge ett sånt viktigt budskap. Det är otroligt viktigt att stå upp för mänskliga rättigheter och vi spelade ju mot de spelarna bara för några år sedan så, det är sorgligt att se det som sker där borta. Vi ville visa vart vi står.

Hur självklart var det att göra det?

- Det är självklart. Sen är det speciellt viktigt att det kom från oss spelare och fint att vi kunde göra det i dag.