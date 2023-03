Ekdal självkritisk efter Lukakus första: "Ska kanske göra det annorlunda"

Hjalmar Ekdal startade bredvid lagkapten Victor Nilsson Lindelöf när Sverige premiärspelade mot Belgien i kvalet till EM 2024. Duon lyckades dock inte stoppa gästernas storstjärna Romelu Lukaku som gjorde hattrick - och säkrade en 3-0-seger.

Efteråt var Burnley-backen besviken.

- Det är ett resultat som inte riktigt speglar matchbilden, tycker jag. Vi har mycket chanser och jag tycker inte att de har supermycket chanser. Nej, det hade kunnat se annorlunda ut på resultattavlan, säger Ekdal till Fotbollskanalen.

Hur var det att möta Romelu Lukaku?

- Tufft, så klart. Det är en stor och stark spelare som är svår att hantera.

ANNONS

Lukaku dök upp bakom just Ekdal när han nickade in 1-0-målet halvvägs in i första halvlek.

- Ja, där ser man att han är en extremt stark spelare. Sen ska väl jag kanske göra det (försvarsspelet) på ett lite annorlunda sätt. Jag försöker att få ner honom i en offside-position och tycker att jag har en nära position till "Vigge" … men inlägget kom på en perfekt yta och där är han stark.

Hjalmar Ekdal menar vidare att skillnaden mellan nationerna var effektiviteten framför mål.

- Det är en kvalitetsindikator, skulle jag säga. Att man är extremt effektiv. Jag anser att vi har minst lika bra lägen men det är små marginaler som avgör och det är den sista lilla biten som de gör bättre än oss i dag, avslutar han.

Härnäst för Sverige väntar Azerbajdzjan på Friends Arena i nästa EM-kvalmatch.