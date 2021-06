Förbundets besked: polisanmäler hatkommentarer mot Marcus Berg

Det var i andra halvlek mot Spanien som Marcus Berg fick ett jätteläge att ge Sverige ledningen. På passning från Alexander Isak skulle anfallaren bara raka in 1-0 från några meter, men kom fel till bollen och missade.

Efter matchen fick anfallaren motta en stor mängd kränkande, hånfulla och elaka kommentarer på Instagram.

- Otroligt tråkigt. Vi alla vinner tillsammans, förlorar tillsammans. Den här gången missade han och nästa gång kanske det är någon annan, sa Alexander Isak efter matchen.

- Det är så löjligt, jag tänker inte ens lägga energi på det. Jag och alla i det här laget vet hur viktig mackan är för oss. Otroligt lågt att hålla på med det där. "Mackan" vet om att jag och resten av laget har hans rygg, sa Robin Olsen.

Nu väljer förbundet att agera. På tisdagen meddelar de att det hela kommer polisanmälas.

- Vi har agerat och reagerat sedan det här gick igång under naten. Så vi har arbetat under natten med att samla ihop, städa och plocka undan det som vi kan plocka undan. Sedan har vi försökt sammanställa det här. Vi har haft kontakt med polisen under natten, så vi kommer upprätta en anmälan tillsammans med dem inom en halvtimme, säger SvFF:s säkerhetschef Martin Fredman och fortsätter:

- Det är gränser som passerats och en hel del av det som stod där var kriminellt, så förhoppningsvis får polisen ta hand om en del av det här materialet.

Vad säger Marcus själv?

- Jag tänker att han får uttala sig själv om han vill under dagen. Men som alla förstår är det inte roligt för varken honom eller anhöriga att behöva ta del av det här. Det ska sägas att det är rätt många som går in och stöttar honom också, så det är inte bara elände. Men mycket av det elände som finns är kränkande och i vissa fall rena hot som uttalats.