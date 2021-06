Janne förklarar Isak-bytet: "Alex var trött"

Sverige var bitvis hårt tillbakapressat i kvällens EM-premiär mot Spanien i Sevilla, men lyckades klara 0-0.

Alexander Isak, som fick chansen från start, var inblandad i det mesta Blågult skapade framåt, men byttes ut i den andra halvleken. För Fotbollskanalen förklarar förbundskapten Janne Andersson sitt beslut att byta ut Isak.

- Alex var trött. Alex och "Mackan" (Marcus Berg) hade sprungit kopiöst och började tappa kraft. Då fick vi in två nya spelare som kunde tillföra energi. Det är så man ska använda en trupp och ett lag. De var de två som hade sprungit mest på planen. Vi fick in två nya som kunde ta över och springa vidare. Annars gjorde Alex en bra match, säger Andersson till Fotbollskanalen.

ANNONS

Andersson ser det inte som något konstigt att Isak gärna spelat mer.

- Det vill de alltid göra. Men om du tittar på hans omställning och när han kom hem så var han mör. Och det var fullständigt självklart. Det hade varit konstigt annars, säger han.

- Vi ville ha in friska ben längst fram. Han hade kunnat göra något, visst, det kunde Quaison också gjort som kom in. Men bytet var rätt utifrån var vi var i matchen, vi behövde få in två friska spelare, pigga spelare, längst fram. Så det är inga konstigheter, sedan vill spelare alltid spela mer.

På presskonferensen efter matchen utvecklar Janne Andersson sitt resonemang om Isak-bytet:

- Han var på gång offensivt och gjorde några fantastiskt bra grejer, men sen började han bli mör i värmen. Både han och "Mackan". Då valde jag att ta in pigga ben. Sen hade han säkert vela spela vidare. Han gjorde en jättebra match men jag tycker att det började ta emot lite för honom och våra forwards är de som fick jobba hårdast så det var utifrån det perspektivet.

ANNONS

Så här säger Isak själv till Fotbollskanalen om sin egen insats:

- Som anfallare vill man skapa mer, jag skapade inte jättemycket. Men när det blir farligheter känner jag mig inblandad. Det är så som anfallare ibland, när matchbilden ser ut så här får man acceptera det och får vara så redo som möjligt. Jag hade en bra chans i första halvlek och vi skapade tillsammans ett bra kontringsläge i andra halvlek där vi hade kunnat göra mål. Det är klart att jag vill mer, men det kändes självklart bra.

Behövde du byta i det läget, eller hade du gärna stannat kvar längre?

- Nej, absolut inte. Fotbollsmässigt bra, offensivt sett. Men jag kan förstå Janne, eftersom vi försvarade första delen av matchen ville han ha fräscha ben, även om jag skapade en del anfallsmässigt och kände mig bra. Men jag kan förstå bytet ändå.