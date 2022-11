Genombrottschans för Elanga: "De här matcherna kan bli viktiga för honom"

Hittills har Anthony Elanga mestadels fått agera inhoppare sedan han slog sig in i den svenska A-landslagstruppen. Men mot Mexiko under onsdagen väntas han få chansen från start. Manchester United-talangen tränade nämligen med den troliga startelvan under tisdagen.

20-åringen har två starter i Premier League i närtid och en som nu tror att Elanga kan ta nästa steg i landslaget under den pågående samlingen, som innehåller två träningsmatcher mot Mexiko och Algeriet, är lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

Nilsson Lindelöf är lagkamrat med Elanga i Manchester United också och menar att forwarden visat upp en fin form den senaste tiden.

- Han har gjort det bra. Han har tränat på väldigt bra hemma i klubben och när han har fått chansen har han försökt att visa upp sina kvaliteter, och jag tycker att han gjorde en bra match senast, säger mittbacksstjärnan och fortsätter:

- Jag tror att den här samlingen och de här matcherna kan bli viktiga för honom med att få visa upp sig. Vi har några offensiva spelare som inte är här och det kommer säkert bli en del byten i matcherna. Jag tror att han kan ha en bra chans att visa upp sig.

Verkar han laddad?

- Han är alltid laddad och taggad för att spela fotboll, säger Nilsson Lindelöf och ler.

- Det ska bli kul att få se honom i landslaget också.

Onsdagens möte mellan Sverige och Mexiko sänds på TV12 och C More. Avspark klockan 20.30.