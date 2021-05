Granqvist lider med Ibrahimovic: "Mister en världsklasspelare"

Sveriges förbundskapten Janne Andersson gick under lördagen ut med att Zlatan Ibrahimovic, 39, missar EM i sommar med anledning av en knäskada. Landslagskaptenen Andreas Granqvist, 36, är också osäker till spel i mästerskapet, men gjorde under lördagen comeback med 74 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Östers IF i superettan.

Nu berättar Granqvist att han tycker att det är tråkigt att Ibrahimovic inte kan vara med i mästerskapet. Han menar att det är ett tungt tapp för landslaget.

- Jag fick höra det precis innan uppvärmningen. Det är extremt tråkigt, han har jobbat hårt för att ta sig tillbaka och gjorde det bra förra samlingen, säger mittbacken till HD och fortsätter:

- Vi mister en världsklasspelare på anfallspositionen. Det gäller för de andra, som gjort det väldigt bra innan, att fortsätta göra det bra.

Den svenska EM-truppen presenteras på tisdag, den 18 maj, och då återstår det att se om Granqvist är en del av den. "Granen" spelade senast med landslaget hösten 2019, då han i fjol hade stora ljumskproblem. I år har han kommit till spel i fyra matcher i superettan, men också missat två matcher på grund av ryggbesvär.

- Det har varit fullt fokus på HIF nu och truppen tas ut i nästa vecka, så vi får se. Jag får ta ett snack med Janne (Andersson, förbundskapten) i dagarna, men vi får se, sa han tidigare under lördagen till Discovery+.

Granqvist har tidigare öppnat för att vara en del av EM-truppen, även om han inte kan spela i mästerskapet. Nu är han dock matchredo igen med tanke på lördagens match.