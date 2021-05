TV: Lundh om Ibrahimovic-beskedet: "Oerhört tungt för Zlatan"

Svenska landslaget meddelade under lördagen att Zlatan Ibrahimovic, 39, missar EM i sommar. Ibrahimovic skadade sitt vänstra knä förra helgen mot Juventus och tidigare i dag bekräftade Milan att anfallsstjärnan blir borta från spel i sex veckor.

ANNONS

Nu reagerar Fotbollskanalens Olof Lundh på beskedet.

- Det är naturligtvis oerhört tungt för Zlatan Ibrahimovic, som gjorde comeback i mars och spelade i två VM-kvalmatcher efter en lång tids frånvaro. Han siktade mot EM och ett bättre avslut i landslaget än vad det blev 2016. Han har trotsat alla naturlagar, då han är närmare 40 år gammal och spelar fotboll på den här nivån. Det är framför allt tungt för honom, säger Lundh och fortsätter:

- Sedan är det trist för Janne Andersson när han lappat ihop deras relation och fått in honom i landslaget. Han bidrog även med ett antal assist när har Sverige vann de första två VM-kvalmatcherna mot Georgien och Kosovo. Även sportsligt är det ett avbräck att han inte är med, då han är den svenske anfallare som har gjort flest mål.

Var det här Zlatans sista chans i ett stort mästerskap?



ANNONS

- Man kan aldrig säga aldrig om honom. Han har skrivit på för ett år till med Milan och kan ha en dröm om VM, men det är inte särskilt troligt. Å andra sidan tror jag inte att någon på allvar trodde att han skulle göra comeback i landslaget och spela VM-kval i år och ta sikte mot EM, särskilt med tanke på hur kritisk han varit mot Janne Andersson och landslaget. Bara det var en sensation. Det går inte att utesluta. Han kan spela ett år till, men skadan som han fick mot Juventus och som innebär sex veckors rehabilitering gör helt enkelt att han tackar nej till EM, då det inte går. Det är oerhört tråkigt för Zlatan. Jag tror han hade tänkt sig ett bättre avslut än EM i Frankrike.

Lundh tror vidare att Spartak Moskva-anfallaren Jordan Larsson, som inte blev uttagen till mars-samlingen, nu kan komma att få en plats i Sveriges EM-trupp. Han ser Marcus Berg, Alexander Isak och Robin Quaison som givna forwards i truppen.

ANNONS

- Ingen kan fylla ut hans (Zlatan Ibrahimovics) skor, men det finns några givna anfallare. Frågan är bara om han (Janne Andersson, förbundskapten) tar med fyra eller fem anfallare, men Uefa har utökat trupperna från 23 till 26 spelare, vilket gör att man kanske tar med fem anfallare, men det är inte säkert. Marcus Berg är given och Alexander Isak är given förutsatt att han kommer tillbaka från sina skadeproblem, då han missar några matcher nu. Även Robin Quaison är given, säger han och fortsätter:

- Vi måste tro nu att Jordan Larsson tar sig in i truppen med tanke på hur bra han gått i den ryska ligan. Sedan finns det andra anfallare, som Sebastian Andersson som var med hela EM-kvalet, även om han inte spelade så mycket. Sebastian Andersson har dock haft mycket skador och det har gått tungt för Köln.

ANNONS

- Sedan finns även Isaac Kiese Thelin, som spelar i Turkiet. Det är väl de som kanske är närmast att ta en plats. De har också en likhet med Zlatan med att de är tunga targetspelare. Det kan dock också bli att Janne tar med en extra ytter och då skulle Jesper Karlsson kunna vara en joker. Det finns samtidigt spelare som Viktor Claesson, Emil Forsberg och Dejan Kulusevski, som alla kan spela som anfallare. Det är det pusslet som Janne Andersson lägger och på tisdag tar han ut truppen.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson tar ut sin EM-trupp på tisdag, den 18 maj.