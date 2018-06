Guidetti tror att försvarsspelet kan ge VM-succé: ”Om vi gör ett mål då vinner vi matchen”

Sverige har tränat tre pass på plats i Ryssland där man ligger vid Svarta havet, men under fredagen har spelarna ledigt i Gelendzjik för att ladda batterierna. Under lördagen väntar ett stängt träningspass innan man åker till Nizjnij Novgorod för måndagens VM-premiär mot Sydkorea.

En av frågorna som spelarna fått brottas med under uppladdningen handlar om bristen på mål. Sedan Sverige slog Luxemburg med 8-0 i oktober har man spelat sju matcher, varav tre var tävlingsmatcher, och bara gjort två mål. Inför avresan mot Ryssland spelade 0-0 mot både Peru och Danmark, men den tidigare skadade John Guidetti som följt matcherna från sidan är inte orolig.

- Det är inte ett problem, självklart vill vi göra mål för att vinna fotbollsmatcher och det är klart att det hade underlättat om vi kan sätta tre i varje match. Känslan vi har är att om vi gör ett då vinner vi matchen, det är en positivare och en skönare känsla, säger Guidetti som nu är spelklar och deltar på träningarna.

- Det var annat när jag spelade i Celta Vigo för tre år sedan och om vi inte gjorde tre mål då så vann vi inte för vi släppte alltid två. Sedan gjorde vi många mål för vi var så farliga framåt men vi spelade på ett så riskabelt sätt. Vi kunde vinna mot Barcelona med 4-1 för vi satsade så offensivt men vi var sårbara hemåt. Vi vann 3-2, 4-2 eller spelade 3-3. Vi ledde mot Las Palmas med 4-1 med en kvart kvar och de hade en utvisad och vi kryssade 4-4. Vi bara körde.

John Guidetti talar istället om att den starka svenska defensiven är en styrka:

- Hade vi gjort gjort en massa mål framåt men samtidigt släppt in många då hade jag varit mer nervös. Den sköna känslan vi har här är att vi jävligt stabila och jävligt bra. Nu hyllar jag inte bara backlinjen utan hela laget, det börjar med anfallarna. I de här senaste matcherna har Mackan (Berg), Ola (Toivonen) och Isaac (Kiese Thelin) tagit ett jätteansvar. Det är något vi gör bra tillsammans och den är en skön känsla att ha. Knoppar vi dit den då vet vi att vi har en god chans att vinna fotbollsmatchen. Det är något mer positivt än att vi hade känt att vi behövde göra fyra mål för att vinna en fotbollsmatch.

John Guidetti vänder sig också mot bilden att Sverige inte gör mål och drar in hela VM-kvalet. Han tror inte att man behöver ändra så mycket:

- Fortsätta på det vi gjort, få in bollen i boxen. Vi kommer till nästanlägen men det handlar om att smälla dit den på slutet. Sedan att säga att vi inte har gjort mål…kollar du kvalet har vi gjort många mål. Vi smällde dit åtta mot Luxemburg, fyra eller fem mot Bulgarien, vi har gjort mål i nästan alla matcher vi spelat. Sedan att vi inte gjort mål i de senaste matcherna kanske beror på att vi lägger mycket fokus på defensiven. Vem vet, man kan köra en Grekland och bara kryssa sig igenom hela vägen till VM-final och vinner på straffar.

Att Sverige skulle vara för defensivt för att lyckas och att man är ett för litet fotbollsland för att vara riktigt offensivt köper han inte.

- Kan vi vara noga med det vi gör så kan vi vända vårt försvarsspel till en offensiv. Det var ett känt fenomen tidigare att när Barcelona låg under då tog man in en extra back för det var där allt började. Om man börjar med försvarsspelet och sätter det, då kommer de här länderna att bli frustrerade och då lämnar de ytor. Då kanske man slår den där chanspassningen och vi kan vinna bollen. Där måste vi vara bra, där måste vi kunna skapa någonting.

- Sedan måste vi lägga tid och fokus på fasta situationer. Det är oerhört viktigt i ett mästerskap. Det är en jättemålchans. Särskilt när vi är ett av de längsta landslagen. Jag är halvkort och är ändå 1,85. Där måste vi lägga krut och energi och se till att vi är jävligt noga.

Vad har Sydkorea för svagheter?

- Jag vet inte om de har några svagheter men vet att vi har styrkor. De är aggressiva i första pressen och försöker vinna tillbaka bollen snabbt. Vi bör också koncentrera oss på fasta situationer och försöka få in bollen i straffområdet. Vi har en fördel i längd och är starka på huvudet så i sista tredjedelen måste vi spela mer direkt och få in bollen i straffområdet tidigt. 90 procent av alla mål görs i straffområdet och om vi får in den där så kan vi straffa dem.

Att Sveriges match har avspark 15:00 och det kan bli varmt är också en faktor:

- I den här värmen måste vi våga hålla i bollen. Vi kan inte alltid gå på omställning. När vi spelar i 35-gradig värme och vi får bara springa utan att vila med boll då kommer vi inte palla. Vi tränar mycket på det nu och vi har kvaliteten att göra det, vi har duktiga fotbollsspelare. Man ser det på träningen, det går fort med hög kvalitet på passningarna.

I VM gäller målskillnad, 1-0 kanske inte räcker om man ska ta sig vidare och om Mexiko gör fler mål. Hur ser du på det?

- Så klart, men om vi är stabila defensivt så släpper vi inte in mål och om Mexiko går allt framåt kanske de gör tre men släpper in två. Men det får komma i andra hand, nu är det fokus på Sydkorea och vi ska göra det jäkligt bra. Frågar du mig om jag tar en seger med 1-0 så tar jag det.

När Sverige inledde EM 2016 gjorde man en plattmatch mot Irland och fick bara 1-1, vilket präglade resten av mästerskapet. Nu har man diskuterat mycket om hur man ska undvika något liknande.

- Vi har pratat med Ekvall och med grabbarna i laget om hur vi vill göra och hur vi ska ha rätt ingång i matchen. Det är en balansgång, vet aldrig med fotboll. Det kommer att vara en jäkla värme också, så det gäller att prioritera så att man utnyttjar energin på rätt sätt. Att vi är mer aggressiva första tiden och tar tagit matchen och gör det vi är bra. Vi går för vinst.