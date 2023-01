Gustafson lyfts fram av Janne som tänkbar kvaljoker: "Ger medvinden man behöver"

Just nu är Sveriges herrlandslag i väg på läger i Portugal. Två matcher väntar och i den första, mot Finland under måndagen, kommer Samuel Gustafson vara kapten. BK Häcken-stjärnan ska leda det orutinerade laget efter sin succé med "riktiga" A-landslaget i november.

Förbundskaptenen Janne Andersson har på januariturnén inte gjort någon som helst hemlighet av att det är just Gustafson som ligger närmast speltid i det kommande EM-kvalet om man ser till spelarna som är på plats i Portugal.

- Utan att överdriva… det Samuel Gustafson gjorde under november-samlingen, när han klev in och spelade två matcher på det sättet, var oerhört imponerande på mig. Att han är med här handlar om att vi vill lära känna honom ytterligare, sa Andersson tidigt in på lägret och fortsatte:

ANNONS

- Han har en jättechans att vara med framöver också, utan att jag lovar någonting. Han är en av de spelarna som har störst chans att slå sig in.

27-årige Gustafson är glad över att Andersson fattat tycke för honom.

- Det är klart att det är jättekul när någon tycker att man är bra, framför allt om det är den som bestämmer. Men det viktigaste för mig är att jag själv är nöjd med det jag gör och att det går bra för laget. Sen vad han säger i media är också sekundärt. Men den interna kritiken var också positiv (efter november-samlingen) och det är klart att det är kul och att det ger en medvind som man behöver under en karriär för att orka kämpa på, säger mittfältaren.

Vad vill du få ut av den här samlingen?

- Jag vill förädla min relation till landslaget och landslagsledningen. Sen får jag ju någon form av ledarroll här och ska vara en brygga (mellan ledare och spelare) och bidra med det som landslaget står för, och harmoni och lugn och så vidare.

ANNONS

Han vill så klart gärna vara med när EM-kvalet drar igång i mars.

- Det hade varit skitkul. Det var en jättefin upplevelse att vara med sist och att få vara med på en samling med tävlingsmatcher hade varit ytterligare ett steg för mig.

Hur är det att vara kapten?

- Det är väl kul. Det ändrar inte så mycket men det är klart att det finns en ära bundet till det. Men jag kommer försöka agera likadant som tidigare.

- Men det är väl ett kvitto på att jag utvecklat mina ledaregenskaper och mitt lagkamratsskap.

Sverige-Finland sänds på TV12 och C More. Sändningsstart klockan 19.15 under måndagen.