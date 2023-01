TV: Janne Anderssons besked om framtiden: Inga förhandlingar med SvFF

Inför årets första landskamper mot Finland och Island har Fotbollskanalen träffat förbundskaptenen Janne Andersson för en längre intervju. I den berättar han bland annat om framtiden på posten.

Efter ett tungt fjolår ska Anderssons landslag i mars kliva in i EM-kvalet. Hans nuvarande avtal löper ut efter EM, om Sverige går dit, och det här är första gången han går in i ett kval med ett kontrakt som går ut vid turneringens slut.

- Jag har lärt mig att ta saker i rätt ordning så jag funderar inte så himla långt. Nu är vi oerhört fokuserade på att förbereda oss så bra som möjligt till mars. Sen får vi ta det steg för steg och så får vi se var det landar, säger Andersson.

- Privat är jag orolig för räntor, hus, barn och barnbarn. Men kring jobbet är jag ganska konkret. Jag är ganska bra på att hålla mig i nuet.

Förbundskaptenen berättar att han inte har en dialog med Svenska Fotbollförbundet om en förlängning.

- Vi har inte fört några diskussioner om det nu. Vi får se framöver. I den här världen vet man aldrig vad som händer. Jag har varit med många år nu och har 82 landskamper (på meritlistan). Jag känner mig väldigt trygg i jobbet och tycker att vi jobbar på ett vettigt sätt även om vi inte vinner alla matcher. Sen vad det innebär i framtiden får vi se.

Vad händer om ni inte kvalar in till EM? Om det tar slut i november?

- Det får vi se i november.

Du kliver inte av då?

- Det får vi se. Det är spekulationer. Jag har bara en tanke just nu och det är att vi ska ta oss till EM. Det är vårt mål.

Om ni tar er till EM, är då EM slutpunkten som förbundskapten?

- Vi får se. I den här världen kan saker och ting hända på många olika sätt. Vi får ta det här året, jag hoppas att vi går till EM och sedan får vi ta det därifrån.

I intervjun berättar också Andersson om:

* Sin enorma drivkraft inför 2023.

* Varför han håller lärdomarna kring 2022 hemliga.

* Vilka januari-spelare som är aktuella för EM-kvalet.

* Zlatan Ibrahimovics möjliga comeback.

* Relationen till media under tunga fjolåret.

* Synen på Fifa, Qatar-VM och manifestationer.

Sverige-Finland sänds på TV12 och C More. Sändningsstart klockan 19.15 under måndagen.