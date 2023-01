15 allsvenska profiler: De vinner guld - och de har värvat bäst

Januariturnén för svenska herrlandslaget pågår just nu i Portugal. På plats finns många allsvenska spelare.

Fotbollskanalen har frågat 15 av dem om vilket lag som kommer vinna SM-guld 2023 - och vilket lag som varit hetast på transfermarknaden i vinter.

Se svaren nedan.

CHRISTOFFER NYMAN - IFK NORRKÖPING

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Djurgården.



Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården har värvat bra. De har väl värvat flest?

EDVIN KURTULUS - HAMMARBY

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Hammarby.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården har väl varit ute mycket och värvat. Sen finns det säkert andra klubbar som har saker på gång.

BILAL HUSSEIN - AIK

Vilket lag vinner allsvenskan?

- AIK. Vi har en bra trupp och det är något bra på gång med Brännström.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag vet inte. Jag har inte så bra koll. Jag vet bara vilka vi värvar och jag är jättenöjd med de spelarna vi fått in. Sen hoppas jag på fler, säger Hussein och skrattar.

VICTOR EDVARDSEN - DJURGÅRDEN

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Djurgården.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården. Vi har spetsat till det med framför allt Oliver Berg som varit en av allsvenskans bästa spelare under de två senaste säsongerna, och vi har också tagit en mittback i Gracia som är riktigt bra, och en till forward i Bergström som har gjort det bra i Mjällby, plus tre ungtuppar från BP som kan slå sig in på sikt och även redan nu. Det breddar truppen så att vi kan ta nästa kliv i både Europa och i allsvenskan.

NOAH PERSSON - MJÄLLBY

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Djurgården är väl favorit, skulle jag säga.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag får säga Djurgården där också.

SEBASTIAN NANASI - MALMÖ FF

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Vi i Malmö.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag har inte alls koll på alla värvningar men jag vet att Berg gick till Djurgården och det är en jättebra värvning. Många snackar om att Djurgården har gjort bästa fönstret hittills och jag håller väl med där.

ANDRÉ BOMAN - ELFSBORG

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Jag tycker att Malmö har bäst lag på pappret så jag säger väl Malmö. Nu har man ju fått in Rydström också. Jag tror att Malmö kommer att studsa tillbaka. Men vi i Elfsborg är en ”dark horse”.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården har gjort ett riktigt bra fönster.

ELIAS ANDERSSON - DJURGÅRDEN

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Djurgården. Spännande trupp. Bra mix. Bred trupp.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården. En bra mix. Spännande talanger från BP, en väldigt underskattad anfallare i Jacob Bergström, en av seriens bästa mittbackar i Carlos Gracia och ett toppnamn i Oliver Berg.

JACOB ONDREJKA - ELFSBORG

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Malmö. Även om man hade än sämre säsong så kan det bara säga pang och bom och sedan leder man serien med tio poäng.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag passar där.

CARL GUSTAFSSON - KALMAR

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Malmö FF. Bra tränare (Henrik Rydström).

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården. Blandat ungt med bra etablerade spelare. Jag känner ju Oliver Berg. Han är en väldigt bra spelare som jag tror kommer passa bra där.

OLIVER DOVIN - HAMMARBY

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Bra fråga. Jag hoppas att vi ska vara med och utmana om det. Det är det vi vill.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag vet inte riktigt. Jag har inte koll på alla.

VICTOR ERIKSSON - IFK VÄRNAMO

Vilket lag vinner allsvenskan?

- IFK Värnamo. Klart vi har chansen, alla lag har chansen.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Djurgården har ju värvat en del unga och intressanta spelare. De blir nog svåra också.

JOEL ASORO - DJURGÅRDEN

Vilket lag vinner allsvenskan?

- Jag behöver inte tänka. Vi (Djurgården) vinner. Vi har gjort bra värvningar. Det ser positivt ut.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag måste säga Djurgården än så länge.

SAMUEL GUSTAFSON - BK HÄCKEN

Vilket lag vinner allsvenskan?

- BK Häcken. Vi var bäst förra året så förhoppningsvis kan vi bli lite bättre i år. Vi har alla chanser till att vinna.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- Jag har inte följt med så bra, det har ju varit semester. Jag ska sätta mig in i det där så småningom.

YASIN AYARI - AIK

Vilket lag vinner allsvenskan?

- AIK. För att vi är bäst.

Vilket lag har värvat bäst i vinter?

- AIK. Vi har fått in grymma spelare.

Sverige-Finland sänds på TV12 samt streamat på cmore.se, med avspark 19.45. Sändningsstart klockan 19.15.