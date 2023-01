19 heta ämnen med Blågults AIK-stjärna - jagas av VM-nation: "Har varit på mig flera gånger"

1. Du har inte bestämt dig för om du vill representera Sverige eller Tunisien?

- Jo, det var längesedan jag bestämde mig. Tunisien har varit på mig flera gånger. Senast var innan VM. Det är klart att det lockar och det var mycket snack hemma. Min pappa är ju från Tunisien. Det är klart att han vill att jag ska spela för hans land. Men samtidigt säger han att det är jag som tar beslutet. Jag är född i Sverige och känner mig som en svensk, och det är Sverige som jag vill representera. Sedan är det faktiskt så att min mamma är född i Sverige, men hennes föräldrar är marockaner. Så jag skulle kunna spela för Marocko också, men det landet ligger trea på listan.

2. Planen är att säljas i år?

- Vi får se vad som händer. Allt det här med att säljas tar jag när jag kommer hem från landslaget. Just nu är jag här och det är det enda som jag fokuserar på. Allas dröm är ju att spela i någon toppliga, och det är fortfarande min dröm.

3. Fyra mål och en assist förra året - i år är du missnöjd med om du inte gör minst det dubbla?

- Innan förra säsongen sa jag att jag skulle göra fem poäng, och så blev det. Nu får jag sätta nya mål och om det är dubbla eller inte, vi får se. Men jag hoppas göra en bättre säsong i år.

4. AZ var intresserade?

- Ja det är ingen hemlighet att det var så. Men det sket sig. Jag blev kvar i AIK och det var också bra. Sedan vill jag inte prata om vad som egentligen hände.

5. Du och din bror, Taha Ayari (17 år och också i AIK) kommer någon gång att spela tillsammans i ett landslag?

6. AIK kommer att vara Stockholms bästa lag den här säsongen?

- Ja, 100 procent. För att vi har bra spelare och för att jag tror på mitt lag.

7. Du är inte säker på att ni kommer klara av att ersätta Sebastian Larsson och Mikael Lustig?

- Vi har jättebra spelare. "Seb" och Lustig var också fantastiska spelare, både på och utanför plan. Stora karaktärer. Det är ett stort tapp, men vi har fortfarande riktigt bra spelare där som har mycket potential, och jag tror att det kommer att gå bra oavsett. Vi har till exempel Joe Mendes som högerback, han är riktigt bra. Centralt har vi många bra spelare, det är jag, "Billy" (Bilal Hussein), Jesper (Ceesay), och sedan har jag säkert glömt några. Men vi har många bra spelare och jag tror att det kommer att gå bra.

8. Du kommer att vara oerhört stolt över att på måndagen göra din första landskamp från start?

- 100 procent. Det är en dröm man har haft sedan man var liten. Det är en ära att få bära landslagströjan och gå ut och spela. När jag fick veta så var det en väldigt bra känsla.

9. … men inte lika stolt som när du startade tillsammans med din lillebror mot Elfsborg i allsvenskan, vilket var första gången sedan 1981 som ett brödrapar startade i en allsvensk match för AIK?

- Haha, nej exakt. Jag tror att jag kommer att vara som mest stolt om han kommer hit till landslaget och vi startar tillsammans här.

10. Visst, det är lite känsligt, men du är en större talang än brorsan?

- Haha, Taha är en fantastisk spelare. Han har inte slagit igenom än och många vet inte vem han är. Det är kanske därför man tror att jag är en större talang. Men han är en minst lika stor talang som mig, om inte ännu större. Han är riktigt bra för sin ålder. Jag har själv underskattat honom. Jag var orolig över hur han skulle prestera när han kom upp i A-laget och fick chansen i matcher. Men han visade från första matchen när han hoppade in mot Sundsvall och fixade en straff. Man kan lita på honom till 100 procent. Han går alltid in i matcher utan att tänka så mycket. Han går in i en allsvensk match och tänker att det är en U17-match. Det har alltid varit en av hans styrkor. Han är mentalt stark. Han är en bra spelare. Han är bra på att utmana och att gå förbi sin motståndare. För att vara så liten och ung så är det svårt att ta bollen ifrån honom. Vi är inte lika som spelare. Han är mer som min pappa var när han spelade, en mot en-spelare.

11. En frisk John Guidetti är given i den här januaritruppen?

- Ja det är han. Han är en otrolig fotbollsspelare. Han är inte bara en riktigt bra spelare utan han gör alla andra runt omkring sig väldigt bra, med sina passningar på rätt fot, med sina mottagningar, löpningar och så som han pratar med alla. Så ja, det tror jag allt.

12. Ingen annan anfallare i allsvenskan hade platsat i AIK, John Guidetti och Omar Faraj är för bra?

- Ja, 100 procent. Just nu hade ingen annan anfallare platsat i AIK. Jag vet att det finns några andra som också är bra, men i AIK så är det mycket mer än att bara vara en bra fotbollsspelare. Det är inte alla som kan komma till AIK och starta och göra det bra, det är mycket press på en när man är i AIK. Jag tror att Omar och John är exempel på det.

13. Många supportrar tycker att du var årets spelare i AIK - och det var du också?

14. Hugo Larsson är också grym - men det var surt att det inte var du som vann årets unga spelare på Allsvenskans stora pris?

- Ja, så klart. Grattis till Hugo, han vann och förtjänade det. Han har gjort det bra. Men det är klart att jag vill vinna priser. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tyckte att jag… alltså, jag vill ju så klart ha priser. Men jag var skitstolt över att bara vara nominerad. Hugo är en fantastisk spelare och om det är någon som förtjänar det så är det han.

15. Du är så omtyckt av supportrarna att varje gång du går ut på festligheter så vill någon bjuda dig på något att dricka?

- Haha, nej inte så omtyckt. Kanske att folk vill hälsa och ta en bild. Så det har inte kommit till den nivån än. Snart kanske?

16. Du har ett favoritlag i Europa?

- Just nu hejar jag på Manchester City. Men jag hejar på Pep (Guardiola). Jag älskar Pep och hur han tänker fotboll. Så det laget som han tränar, det är det laget som jag kollar på och supportrar. Pep är en fantastisk tränare. Det är bara att kolla på sättet som City spelar på, och det är den fotbollen som jag älskar att spela och som jag passar in i. Allt han gör… taktiken han lägger upp. Jag älskar honom. Min dröm är att spela i hans lag. Det skulle vara helt fantastiskt. Det skulle vara en dröm. Jag vill se inifrån hur han tänker fotboll och hur han utvecklar sina spelare.

17. Det bästa som finns utanför fotbollen är att kolla på serier, då slappnar du av?

- Nej nej, absolut inte. Jag är en människa. Jag kollar inte på filmer eller serier. Jag är ute med vänner. Jag gillar att ta det lugnt. Chilla. Träna lite extra då och då. Och att umgås med familjen och vänner.

18. Det finns någon som har överraskat dig här i landslaget?

- Alla. Jag har mött alla i allsvenskan, men det är skillnad när man tränar med alla och är med alla varje dag. Så jag skulle säga att alla här har överraskat mig. Det är svårt att bara säga en.

19. Du tycker att det är jobbigt att tänka på att du inte kommer att träffa Nicolas Stefanelli igen nu när du kommer hem, han har ju skrivit på för Inter Miami?

- Det är sorgligt. Han är en fin människa utanför plan och även en fantastisk fotbollsspelare. Så jag och hela AIK kommer att sakna honom mycket.