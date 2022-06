Hjalmar Ekdals förvåning över Albins hyllning: "Nu var han inte kritisk för fem öre"

Hjalmar Ekdal gjorde landslagsdebut när Sverige mötte Serbien. Mittbacken såg ut att njuta under nationalsången.

- Det var lite surrealistiskt. Mycket känslor och svårt att ta in, men jag njöt. Det var väldigt häftigt, coolt och en ära att få göra landslagsdebut. Det var lite overkligt att stå där på nationalsången. Jag försökte njuta och ta in alla känslor, men det är en sådan våg av känslor att det är svårt att ta in, säger han.

Var du nervös?

- Ja, innan matchen. Inte överdrivet, men lite.

Det blev förlust med 0-1, men Hjalmar Ekdal fick ändå mycket beröm för sin debut.

- Han gör det bra. Det känns som att han växte ju mer matchen gick. Bra i duellspelet och defensivt. Fin också i bollspelet. Han gjorde det bra, säger Kristoffer Olsson.

ANNONS

Hjalmar Ekdal har flera gånger berättat att storebrorsan Albin ofta är kritisk efter mittbackens insatser. Mot Serbien satt Albin på läktaren och kollade.

- Nu var han inte kritisk för fem öre. Det är ett kvitto på att man har gjort en bra match. Han var stolt och glad, och han var på plats och kollade. Han var lika lättad som jag var, säger Hjalmar till Fotbollskanalen.

Hur många plus ger du din egen insats?

- Tre är väl bra, så jag säger tre plus.

Har du spelat dig till en startplats nu?

- Det är för tidigt att säga. Det är väldigt många borta, så det vet jag inte. Men jag är väldigt nöjd med min insats.