SPELARBETYG: Debutant imponerade - duo bäst i Sveriges förlust

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Hjalmar Ekdal

Mittbacken såg inte ut att lida av några debutnerver. Var rejäl i duellspelet och bra i egen box. Imponerande första match i Blågult, även om han slarvade med bollen i slutminuterna.

Jens Cajuste

Bra insats på det centrala mittfältet. Flera bra och eleganta vändningar och driv framåt. Kom några gånger in i Serbiens straffområde så att det blev farligt, bland annat tog han en fin djupledslöpning och spelade sedan fram Claesson i bra läge.

Joakim Nilsson

UT 41. Stabil i mittlåset under den tiden han spelade. Klev av skadad efter att ha varit ett frågetecken inför matchen.

Mattias Svanberg

Blandade och gav. Hade en bra löpning och sedan framspelning till Claesson. Och tog en bra hemlöpning efter att ha slagit bort bollen vid en misslyckad frisparksvariant. Blev sedan, på hörna, själv mot tre motståndare och förlorade nickduellen innan 0-1.

Robin Quaison

Hade det svårt i början och tappade en del boll, men spelade upp sig. Blev bättre i det felvända spelet och var så när att få ett friläge, men blev neddragen strax utanför straffområdet.

Robin Olsen

Kunde inte göra mycket åt avslutet på 1-0-målet. I övrigt gjorde han de räddningarna han skulle.

Joel Andersson

Såg mer trygg ut än i debuten mot Slovenien men tappade bort Luka Jovic på 1-0. Slog även en farlig boll rakt in i planen i första halvlek. Dåliga inlägg totalt sett. Men en okej insats.

Ludwig Augustinsson

Täckte bort ett farligt skott efter en halvtimme och gjorde jobbet defensivt. Vänsterbacken slarvade dock i sina servar på fasta situationer och brände ett bra läge med en dryg kvart kvar att spela.

Edvin Kurtulus

IN 41. Sattes inte på allt för stora prov. Men inga konstigheter defensivt och mittbacken var bra med boll.

Anthony Elanga

UT 86. Fick chansen från start, men hade en tuff match. Kom inte riktigt till i offensiven och visade inte upp sitt fina driv. Svag tvåa.

Kristoffer Olsson

UT 76. Har varit en given startspelare i landslaget och därför blir kraven högre på honom än på flera av lagkamraterna som har mindre erfarenhet. Men hade det tufft mot Serbien. För slarvig i passningsspelet, vilket ibland ställde laget. På pluskontot att han byggde upp ett anfall som blev farligt när han hittade Cajuste som spelade vidare till Claesson som fick bra läge, men missade.

Viktor Claesson

UT 76. Har varit en given startspelare i landslaget och därför blir kraven högre på honom än på flera av lagkamraterna som har mindre erfarenhet. Men fick inte till det helt mot Serbien och missade bland annat två bra målchanser. På pluskontot att han tråcklade fram bollen till Quaison som blev neddragen strax utanför motståndarnas straffområde, och sedan satte han en bra djupledsboll till Kristoffer Olsson som fick fritt fram på kanten och hittade Augustinsson i bra läge.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Emil Forsberg (IN 76), Gabriel Gudmundsson (IN 76), Viktor Gyökeres (IN 86)