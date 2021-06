Janne öppnar för "Granen"-speltid under EM: "Han tar kliv"

Sedan Janne Andersson presenterade EM-truppen har förbundskaptenen varit tydlig med att lagkaptenen Andreas Granqvist i nuläget inte är i form för spel i Blågult - och att veteranen är spelare nummer 26 i truppen.

Nu, efter två veckors träning inför mästerskapet, har "Granen" tagit steg mot en situation där han konkurrerar om speltid.

- Han ser bättre och bättre ut. Han gapar och skriker som vanligt, och styr och ställer, så han är igång och bra. Sen är han inte i det skick att han ska gå in och spela en EM-slutspelsmatch. Men det han gör där ute (på träningsplanen) är väldigt bra och han tillför det jag förväntat mig, säger Janne Andersson.

ANNONS

Mot Finland i lördags fick Granqvist ingen speltid, trots att Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson och Filip Helander saknades. Då fick reserven Joakim Nilsson, som inte är en del av EM-truppen, spela istället.

Nu när det blev som det blev, att Nilsson inte kom med i truppen, känner du inte att det hade varit nyttigt att ge "Granen" speltid mot Finland?

- Jag är ju väldigt tydlig med att "Granen" är femteval och i det fallet hade vi andra mittbackar som inte var på plats. Då ville jag ha in "Jocke" för om det skulle hända något med de andra mittbackarna skulle jag ta in "Jocke" före "Granen", som det ser ut nu. Sen kan det ändras under resans gång. Men som det är nu är "Granen" fortfarande femtevalet.

När är det rimligt att tro att han kan vara med och konkurrera?

- Det är jättesvårt att säga men han tar ju kliv hela tiden. Får han vara hel och frisk är det inte otänkbart att han skulle kunna bidra även på planen under slutspelet. Men vi tar det dag för dag.

ANNONS

Under lördagen inleder Granqvist på bänken i EM-genrepet mot Armenien.

TV4 sänder Sverige-Armenien. Sändningsstart klockan 20.00 under lördagen. Avspark: 20.45.