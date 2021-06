Bengtsson: "Det är det här jag saknat i min karriär"

Mycket speltid i både EM-kvalet och senaste Nations League-vändan. Men Pierre Bengtsson fick inte en plats i den ursprungliga EM-truppen. Vänsterbacken ratades. Janne Andersson valde istället att gå på Ludwig Augustinsson och Martin Olsson.

Men efter en skada på Augustinsson och Olsson kallades Bengtsson in som reserv under förra veckans Båstad-läger och i början av veckan kom beskedet att Olsson missar EM. Då fick Bengtsson ta ett kliv in i mästerskapstruppen trots allt.

- Det här känns väldigt roligt, så klart. Jag är taggad på att det sätter igång på allvar, säger 33-åringen.

- Det var ett tråkigt besked jag fick tidigare, så det har både varit upp och ner. Det är lite roligare att sitta här i dag. Nu kan jag bara se fram emot EM och förbereda mig så bra som möjligt.

Bengtsson var inte beredd på att han skulle få nobben av Janne Andersson när förbundskaptenen ringde för att meddela sitt beslut inför truppresentationen.

- Jag hade det inte på känn. Jag hade sett mig själv i EM-truppen, det var det jag förberedde mig för. Jag svarade rätt snabbt, så jag hann inte tänka så mycket.

Om hur det var att kallas in som reserv efter att ha fått ett negativt besked säger Bengtsson:

- Det gäller att vara professionell och göra sitt jobb. Det var ett test mentalt. Man jag är i landslaget och representerar landslaget, då är det viktigt hur du uppträder och jag försökte bara göra det bästa av situationen.

Nu är FCK-backen helt plötsligt aktuell för spel i EM-premiären mot Spanien, då Ludwig Augustinsson precis kommit tillbaka i fotbollsträning.

- Jag förbereder mig så bra som möjligt och sen är det upp till Janne att ta ut laget. Jag försöker hålla mig i så bra form som det går och ser fram emot EM-matcherna. Sen får vi väl se hur laget ser ut.

Bengtsson är väldigt glad över att få representera Sverige i ett stort mästerskap.

- Det betyder jättemycket. Jag tror alla drömmer om att representera Sverige i ett mästerskap. Det känns otroligt roligt för mig personligen. Det är det här jag saknat i min karriär, så det är kul att jag lyckats tagit mig hit.

Vänsterbacken startar i EM-genrepet mot Armenien under lördagen.

