Johanna Rytting Kaneryd hyllar Emma Hayes: "One of a kind"

Johanna Rytting Kaneryd lämnade i somras BK Häcken efter en säsong. Ny klubbadress blev Chelsea - där hon till vardags tränas av hyllade tränaren, Emma Hayes.

Hayes har varit huvudtränare för Chelsea sedan 2012 och radat upp flera titlar - bland annat har hon tagit Chelsea till fem ligatitlar och fyra FA Cup-titlar. 2021 tog hon även hem FIFA-priset för bästa huvudtränare.

Nu hyllas hon av det svenska nyförvärvet.

- Hon är en otrolig inspiration, hon är one of a kind och det finns inte många tränare som henne. Jag är väldigt glad att jag får spela under henne och lära mig och verkligen får vara med på den här resan som hon har byggt upp i Chelsea.

På frågan om vem som är bästa tränaren mellan Arsenal-tränaren Jonas Eidevall och Emma Hayes är "JRK" inte tveksam när hon ger sitt svar.

- Emma.

Eidevall och Hayes är stora rivaler och har sedan svenskens ankomst till den engelska högstaligan hetsat en del mot varandra.

- Jag har sett att de haft en liten beef mot varandra. Det är bara kul att det händer lite. Det är sånt man älskar och det är sådana matcher man vill spela, när det betyder lite extra. Så jag hoppas det fortsätter så, säger Rytting Kaneryd.

Borde det vara mer hets i damfotbollen?

- Jag gillar ju hets. Så om jag får svara för egen del, så ja absolut. Samtidigt vill man inte skapa några onödiga rubriker eller intriger, så både ja och nej.

Kvällens match mellan Sverige och Frankrike går att ses på Sportkanalen och Cmore med avsparkstid klockan 18:30.