JUST NU: Bekräftat: Olsson startar mot Ryssland - Lindelöf kommer till spel

Sverige ställs mot Ryssland i gruppfinalen i Nations League. Inför mötet med ryssarna är Sverige tvåa i gruppen. Om Blågult vinner kvällens match vinner landslaget också gruppen och blir därmed uppflyttat till division A, samtidigt som Sverige även har chans att bli kvalificerat för EM via Nations League. Det gäller däremot endast om Blågult inte lyckas kvalificera sig för mästerskapet via det "vanliga" EM-kvalet.

Som Fotbollskanalen tidigare avslöjat startar Kristoffer Olsson för Sverige. AIK-mittfältaren ersätter Albin Ekdal som haft skadekänningar och är utanför matchtruppen.

Victor Nilsson Lindelöf klev av i halvtid mot Turkiet då han kände sig hängig, men mittbacken startar mot Ryssland.

Lagens startelvor:

Sverige: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Larsson, Johansson, K. Olsson, M. Olsson - Claesson, Berg.

Ryssland: Lunev - Ignatyev, Neustädter, Dzhikiya, Nababkin - Kuzjajev, Gazinsky - Ionov, Poloz, Jerochin - Dzjuba.

Sveriges möte med Ryssland börjar klockan 20.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.