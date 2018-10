Landslagsstjärnan om att Sverige missade Ghoddos: ”Han ville spela i Sverige"

Saman Ghoddos slog igenom i Östersund och imponerade både i allsvenskan och i Europa League. Trots det fick han aldrig chansen i landslaget. 2017 valde han i stället att representera Iran. Förklaringen, som han har berättat om i podcasten Lundh, var att ingen från det svenska förbundet hörde av sig förrän Iran hade tagit ut honom – det sista han hörde var på januariturnén.

Nu är Ghoddos i franska Amiens, där det har blivit tre ligamål på sju matcher, och lagkamraten Emil Krafth vet vad det svenska landslaget har gått miste om.

- Det är klart att det svider (att Ghoddos inte är svensk landslagsspelare). Nu har ju jag sett honom och varit nära honom ett tag och han är en väldigt skicklig spelare och betyder väldigt mycket för vårt lag. Så det är klart att det är lite surt att inte ha honom, men så är fotbollens gång och han valde Iran och nu går det inte att göra något åt det, säger Krafth.

Har ni pratat något om det?

- Ja lite har vi pratat om det. Men nu är han där han är och han försöker fokusera på det. Han kan ju inte byta nu, så nu kör han på det.

Vad säger Saman om det här?

- Det är klart att han hade velat spela i Sverige. Absolut. Det sa han också till mig. Men nu har han gjort sitt val och då var det inte mycket mer att snacka om. Nu har han gjort det men självklart hade han velat spela i Sveriges landslag om det var möjligt innan.

Hur ser du på kliven han har tagit i Amiens?

- Han är en väldigt viktig spelare för vårt lag. Han har gjort mycket mål och assist. Han gjorde mycket poäng i Östersund också och det har han tagit med sig till oss. Så han är väldigt viktig.

