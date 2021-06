Regeln som kan stoppa Kulusevski och Svanberg: "Finns en risk"

Svenska landslaget bekräftade under tisdagen att mittfältarna Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg har testat positivt för covid-19. Duon missar därmed premiärmatchen mot Spanien den 14 juni i Sevilla i EM-gruppspelet.

Vad gäller de kommande mötena med Slovakien den 18 juni och Polen den 23 juni i S:t Petersburg, Ryssland är det lite ovisst. På svenska Utrikesdepartementets hemsida står det att en person "måste kunna visa upp ett negativt PCR-test direkt vid ankomst" till Ryssland och att "intyget får vara högst 72 timmar gammalt".

En person som genomgått en covid-19-infektion kan under en tid efter tillfrisknande få ett positivt resultat vid ett PCR-test, trots att personen inte längre är smittsam. Det kan möjligen ställa till det för Kulusevski och Svanberg inför resan till Ryssland.

Sveriges landslagschef Stefan Pettersson berättar att det är lokala myndigheter i respektive värdland (i det här fallet Ryssland) som har sista ordet om en spelare släpps in i landet vid tillfrisknande från covid-19, men med positivt PCR-test.

Pettersson är samtidigt tydlig med att det finns en väg via Uefa för att få en form av dispens. Det kan göra att spelarna får komma in i Ryssland, trots positiva PCR-test, och har möjlighet att spela mot Slovakien och Polen i gruppspelet.

- Det är nationella myndigheter som bestämmer och sedan kan Uefa hjälpa till. Man får skicka in dokumentation om att man haft det och är frisk till Uefas Protocol Advisory Panel (UPAP). Då kan de titta på all dokumentation och ge en rekommendation till myndigheter om att det är okej, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Sedan blir det ändå upp till de lokala myndigheterna att säga om det är okej. En del som har haft det kan ha positiva utslag under hyfsat lång tid, vad jag förstått. Det kan ta ett par månader i vissa fall innan det försvinner och det vet vi om. Det har hänt förr att man haft positiva, som är friska, och då får man söka de här undantagen med en rekommendation av UPAP.

Då finns det undantag att komma runt det här genom Uefa?

- De kan inte säga att det går, då det fortfarande är myndigheten som bestämmer det. Uefa har en dialog med alla värdländers myndigheter om att få hjälp i bland annat sådana här situationer, men gången blir så att man får skicka in all dokumentation. Jag vet inte exakt vad det är för dokumentation, men våra läkare kan det. Sedan får UPAP-panelen skriva en rekommendation, som man kan använda gentemot myndigheten för att bevisa att man är frisk trots att man fortfarande har rester och kan visa ett positivt testresultat.

Pettersson vet i dagsläget inte om Uefa redan har kommit överens med olika värdländers myndigheter om att tillåta spelare komma in i olika länder vid rekommendation från Uefas Protocol Advisory Panel.

- Jag törs inte svara på det, utan det får du fråga Uefa om. Alla de här sakerna är ju från fall till fall. Det finns nog inget generellt som är för alla. Varje fall granskas nog individuellt.

Finns det en oro att spelarna är friska, men ändå inte får släppas in i Ryssland?

- Den risken finns i sådana fall, då det är andra länders myndigheter som står för besluten. Jag har inte läst jättemycket, men spanska myndigheter satte ju sitt lag i karantän i början, även om jag inte vet vad det senaste är som hänt. Det är inte alltid det tas så jättemycket hänsyn till att det är ett fotbollslandslag som ska spela. Uefa har samtidigt haft många och långa dialoger med myndigheterna i alla värdländer.

Sveriges landslagsläkare Anders Valentin gav under onsdagen sin syn på hur stor chansen är att Kulusevski och Svanberg kan spela mot Slovakien och Polen.

- Det är svårt att säga. För det första beror det på förloppet. För det andra kan det krävas negativa tester för att komma in i Ryssland. Det finns en osäkerhet, men man får se dag för dag vad som händer med förloppet. Det går inte att gissa någon procent.

Kulusevski och Svanberg är i dagsläget isolerade från övriga i landslaget.

Expressen uppgav under torsdagen att Sverige beslutat sig för att kalla in fler spelare till en "reservbubbla", spelare som ska vara redo att kliva in i EM-truppen om man bestämmer sig för att stryka någon covid-smittad spelare. Blågult vill däremot inte kommentera de uppgifterna och hänvisar till en presskonferens under eftermiddagen. Då ska förbundskaptenen Janne Andersson berätta om läget.